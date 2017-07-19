Bce: Elderson resta numero due Vigilanza fino a scadenza mandato nel 2028

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 feb - La Bce ha apprezzato la decisione del Consiglio Europeo di estendere il mandato di Frank Elderson, membro del Comitato Esecutivo della Bce, quale Vice presidente del Consiglio di Vigilanza della Banca presieduto da Claudia Buch fino al dicembre 2028, quando scadra' dall'incarico nel Comitato Esecutivo. La decisione e' in linea con la proposta fatta a dicembre dal Consiglio Direttivo di Francoforte e approvata lo scorso 10 febbraio dal Parlamento europeo. "Sono onorato di continuare a ricoprire la carica di Vicepresidente del Consiglio di vigilanza fino alla fine del mio mandato di membro del Comitato esecutivo della Bce" dichiara Elderson in una nota.

"Banche solide e sicure sono essenziali per mantenere il flusso di finanziamenti che sostiene un'economia europea competitiva e resiliente" aggiunge il banchiere centrale in un comunicato diffuso sul sito della Banca centrale europea.

"Continuo a impegnarmi pienamente per garantire stabilita' finanziaria ai cittadini europei, soprattutto mentre ci muoviamo in un contesto esterno complesso". Elderson, classe 1970, olandese, laureato in giurisprudenza,e' Vice presidente del Consiglio di Vigilanza Bce dal 2021.

com-Ggz

(RADIOCOR) 17-02-26 15:17:41 (0460) 5 NNNN