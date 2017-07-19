Bce: de Guindos, livello tassi appropriati, fondamentale indipendenza banche centrali

Intervista al quotidiano portoghese Diario de Noticias (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 nov - 'L'attuale livello dei tassi di interesse e' quello giusto per affrontare la situazione. Ci sono tre indicatori che valutiamo con molta attenzione: l'evoluzione dell'inflazione, le nostre proiezioni e la trasmissione della politica monetaria. Se questo cambia, se l'andamento dell'inflazione devia, o se le proiezioni vengono modificate, e se la trasmissione non e' corretta, allora potremmo cambiare. Ma finora, crediamo fermamente che il livello dei tassi di interesse sia corretto'. Lo afferma il vicepresidente della Bce, Luis de Guindos, in una intervista al quotidiano portoghese Diario de Noticias. 'Dai nostri sondaggi emerge che, secondo le aspettative dei consumatori, l'inflazione sara' molto vicina all'obiettivo di stabilita' dei prezzi, ossia un'inflazione complessiva intorno al 2%', ha aggiunto.

In merito alle pressioni a cui e' sottoposta la Fed da parte dell'amministrazione Trump, de Guindos preferisce non commentare i casi specifici ma sottolinea come 'l'indipendenza delle banche centrali sia fondamentale, perche' e' il modo migliore per mantenere l'inflazione sotto controllo. Questo e' positivo per i consumatori e le famiglie; allo stesso tempo, dal punto di vista dei mercati, una banca centrale indipendente sara' il modo migliore per mantenere bassi sia l'inflazione sia i tassi d'interesse. Se dipendente da un governo, la politica monetaria potrebbe essere al servizio della politica fiscale, e questo e' dannoso per la fiducia'.

Lab-red

(RADIOCOR) 10-11-25 08:33:01 (0118) 5 NNNN