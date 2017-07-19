Dati
            Bce: banche resilienti ma rischi per stabilita' da incertezza geopolitica

            E da possibile inversione mercati (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 gen - "Le banche dell'area dell'euro sono resilienti, sostenute da elevati coefficienti patrimoniali e di liquidita', una solida qualita' degli attivi e una robusta redditivita'". E' quanto si legge nel bollettino economico Bce in cui sottolinea, tuttavia, come "le incertezze geopolitiche e la possibilita' di un'improvvisa ridefinizione di prezzo nei mercati finanziari mondiali comportano rischi per la stabilita' finanziaria nell'area dell'euro. La politica macroprudenziale resta la prima linea di difesa contro l'accumularsi di vulnerabilita' finanziarie, rafforzando la capacita' di tenuta e preservando lo spazio macroprudenziale".

