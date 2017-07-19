Basilicata: fondi ai Comuni per la fornitura di libri di testo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 mar - 'Sostenere le famiglie nell'acquisto dei libri scolastici significa garantire pari opportunita' ai nostri ragazzi', evidenzia Cupparo. L'assessore conclude ribadendo che le politiche a sostegno della scuola rappresentano una priorita' per la Regione: non solo aiuti alle famiglie, ma anche interventi per la riqualificazione degli edifici scolastici, il miglioramento delle palestre e degli spazi destinati alle attivita' formative e sportive, oltre a misure per valorizzare e sostenere le competenze. Un impegno che vede l'Assessorato in prima linea per rafforzare la qualita' dell'offerta educativa e costruire condizioni sempre migliori per studenti e comunita' scolastiche.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 01-03-26 14:30:10 (0274)PA 5 NNNN