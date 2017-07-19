Basilicata: firmata ordinanza per destagionalizzazione del turismo costiero -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 nov - L'ordinanza nasce da una visione strategica che intreccia turismo, sviluppo territoriale e tutela ambientale. Infatti, non si andra' in deroga ai vincoli che tutelano gli ecosistemi costieri. Non verranno, ad esempio, riallestiti i lidi nella configurazione estiva, con lettini e ombrelloni. Ma i concessionari potranno presentare un'istanza per l'apertura dei punti di ristoro all'Ufficio Demanio Marittimo della Regione, che rilascera' l'autorizzazione, tenendo conto delle prescrizioni ambientali di ciascuna area. Sul piano economico, la destagionalizzazione potra' rappresentare una boccata d'ossigeno per gli operatori e un incentivo agli investimenti. La possibilita' di programmare le attivita' anche nei mesi non estivi offrira' alle imprese maggiore stabilita' almeno fino a settembre 2027, quando scadranno le concessioni demaniali, 'salvo nuovi scenari legislativi che dovessero consentire soluzioni ancora piu' conservative - precisa Pepe - posto che noi abbiamo gia' scelto la scadenza piu' lontana possibile per la serenita' degli addetti del comparto'.

