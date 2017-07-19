Banche: Abi, tasso su nuovi depositi stabile a 2,1% a ottobre

Rendimento nuove emissioni obbligazioni bancarie 3,5% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 nov - Il tasso praticato sui nuovi depositi a durata prestabilita (cioe' certificati di deposito e depositi vincolati) a ottobre 2025 e' stato il 2,10%. E' quanto emerge dal rapporto mensile dell'Abi. A settembre tale tasso era in Italia superiore a quello medio dell'area dell'euro (Italia 2,10%; Eurozona 1,86%). Rispetto a giugno 2022, (ultimo mese prima dei rialzi dei tassi Bce) quando il tasso era dello 0,29%, l'incremento e' stato di 181 punti base. Il rendimento delle nuove emissioni di obbligazioni bancarie a tasso fisso a ottobre 2025 e' stato il 3,50%, con un incremento di 219 punti base rispetto a giugno 2022 quando era l'1,31%. A ottobre il tasso medio sul totale dei depositi (certificati di deposito, depositi a risparmio e conti correnti), e' stato lo 0,64% (0,63% nel mese precedente; 0,32% a giugno 2022). Il tasso sui conti corrente, che non hanno la funzione di investimento e permettono di utilizzare una moltitudine di servizi, a ottobre e' stato lo 0,28% (come nel mese precedente; 0,02% a giugno 2022).

