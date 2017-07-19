Banche: Abi, raccolta diretta in aumento del 3,3% a ottobre

Depositi +2,8% su base annua (+3,1% a settembre) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 nov - A ottobre 2025 la raccolta diretta complessiva (depositi da clientela residente e obbligazioni) e' risultata in aumento del 3,3% su base annua, proseguendo la dinamica positiva registrata da inizio 2024 (+3% nel mese precedente). E' quanto emerge dal rapporto mensile dell'Abi, in cui si sottolinea che la raccolta indiretta, cioe' gli investimenti in titoli custoditi presso le banche, ha presentato un incremento di 90,7 miliardi tra settembre 2024 e settembre 2025 (19,5 miliardi famiglie, 17 miliardi imprese e il restante agli altri settori, imprese finanziarie, assicurazioni, pubblica amministrazione). "E' il ventesimo mese consecutivo che si registra un segno positivo sulla dinaica della raccolta", ha detto il Vice Direttore Generale Vicario dell'Abi, Gianfranco Torriero, commentando il rapporto. A ottobre, i depositi, nelle varie forme, sono cresciuti del 2,8% su base annua (+3,1% il mese precedente) e "in questo caso sono 18 mesi consecutivi che si registra un segno positivo della dinamica dei depositi", ha detto Torriero. La raccolta a medio e lungo termine, tramite obbligazioni, sempre a ottobre e' aumentata del 6,9% rispetto a un anno prima (+2,7% nel mese precedente), "il quinto consecutivo con segno positivo". Il margine (spread) sulle nuove operazioni (differenza tra i tassi sui nuovi prestiti e la nuova raccolta) con famiglie e societa' non finanziarie a ottobre 2025 e' stato di 188 punti base.

