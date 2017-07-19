Banche: Abi, a ottobre tasso medio operazioni acquisto abitazioni 3,30%

Su nuove operazioni finanziamento a imprese 3,56% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 nov - A ottobre 2025 il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni e' stato il 3,30% (3,28% nel mese precedente; 4,42% a dicembre 2023) e il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese e' stato il 3,56% (3,38% nel mese precedente; 5,45% a dicembre 2023). E' quanto emerge dal rapporto mensile dell'Abi, secondo cui il tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) e' stato il 3,95% (3,94% nel mese precedente).

