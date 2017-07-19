Dati
            Autonomia: Calderoli, in Senato nuovi passi avanti su statuti speciali e Lep

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 dic - 'Oggi in commissione e' stato votato il mandato al relatore sul provvedimento per la reintroduzione delle Province in Friuli-Venezia Giulia, che e' quindi pronto per l'Aula dove resta il quarto e ultimo passaggio parlamentare. Sempre in commissione e' proseguito il lavoro sul ddl delega Lep, con il via libera al calendario delle audizioni che inizieranno gia' settimana prossima. Infine, in Aula c'e' stato un passo avanti per quanto riguarda la Sicilia e il primo voto dell'assemblea sul provvedimento che modifica dello Statuto.

            In poche parole, l'autonomia prosegue il suo percorso istituzionale, e non potrei esserne piu' felice'. Cosi' Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, sulle attivita' del Senato che oggi hanno segnato un nuovo passo avanti per l'autonomia su diversi fronti: reintroduzione delle Province in Friuli-Venezia Giulia, lavori del ddl delega Lep e modifiche allo Statuto della Regione Sicilia.

            com-Dca.

            (RADIOCOR) 03-12-25 15:50:55 (0560)GOV,PA 5 NNNN

              


