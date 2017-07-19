Auto: Unrae, +0,4% mercato dell'usato a giugno, +2,5% da inizio anno -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ago - Nel mese di giugno, i trasferimenti per contraente confermano l'andamento dei mesi precedenti: gli scambi tra privati/aziende, che rimangono largamente predominanti, guadagnano 1,6 punti e rappresentano il 56,1% di tutti i passaggi di proprieta' (56,6% nel primo semestre). Parallelamente, 1,7 punti vengono persi da quelli da operatore a cliente finale, al 39,2% nel mese e 39,1% nel cumulato. Guadagnano un decimale gli scambi provenienti da auto-immatricolazioni (3,8% in maggio e 3,4% nel cumulato), mentre rimangono stabili, ma marginali, quelli provenienti dal noleggio (0,9% complessivo nel mese e nel semestre). A livello territoriale, anche a giugno l'analisi conferma inalterato il podio. Lombardia al primo posto, al 16% nel mese (-0,3 p.p.), Lazio al secondo, stabile al 10,1%.

Campania in terza posizione, stabile al 9,0%. Al quarto posto la Sicilia con l'8,6% (+0,4 p.p.), seguita a pari merito da Piemonte e Veneto al 7,7%. Infine, anche a giugno la quota dei trasferimenti netti di vetture con oltre 10 anni di anzianita' recupera 7 decimali e sale al 48%. Anche quella di auto da 6 a 10 anni guadagna 0,2 punti e vale il 17,4% del totale. Le auto da 4 a 6 anni rappresentano l'11,3% (-0,6 p.p. rispetto al 2024); 12,2% la quota di auto da 2 a 4 anni (-0,3 p.p. su giugno 2024), e 5,1% quella delle auto da 1 a 2 anni (+0,4 p.p.). Le vetture fino a 1 anno scendono al 5,9% nel mese e al 6,3% nel cumulato. Nel complesso, i trasferimenti di vetture fino a 4 anni di anzianita' coprono il 23,2% a giugno, mezzo punto in meno dello stesso mese 2024.

