Australia: Banca centrale taglia i tassi di 25 punti base al 3,6%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 ago - La banca centrale australiana, Reserve Bank of Australia (Rba), ha deciso all'unanimita' di abbassare l'obiettivo del tasso di interesse di riferimento, il cash rate, di 25 punti base, al 3,60%. La Rba ha affermato che l'inflazione ha continuato a moderarsi e che le previsioni aggiornate dello staff della banca, predisposte per la riunione di politica monetaria, suggeriscono che l'inflazione di fondo continuera' a moderarsi, attestandosi intorno al punto medio dell'intervallo del 2-3%, con il tasso di interesse cash rate che dovrebbe seguire un percorso di graduale allentamento.

