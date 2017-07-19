Artico: Crosetto, Russia spostera' molte risorse militari qui dopo guerra Ucraina

Anche Nato e Usa stanno aumentando interesse su area 16 gen(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 gen - 'Il Paese che ha piu' chilometri di confine con questa parte del mondo che sta diventando sempre piu' importante e' la Russia e lo fara' valere fino in fondo: quando finira' la guerra in Ucraina probabilmente la maggior parte delle risorse militari saranno spostate in quest'area'. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, alla presentazione della strategia aggiornata dell'Italia nell'area artica. 'Allo stesso modo - ha evidenziato - si sta spostando la Nato che ha posto il comando a Norfolk e concentrato tutta la politica militare del Nord sempre piu' vicino all'Artico o come dimostrano le dichiarazioni di Trump sulla Groenlandia.

