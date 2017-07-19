Armani: Fontana, e' stato la Moda, pilastro del saper fare lombardo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 set - "Giorgio Armani e' stato e sara' per sempre la Moda. La Lombardia perde un autentico pilastro, il mondo un maestro". Cosi' il presidente, Attilio Fontana, a nome anche della Giunta di Regione Lombardia ricorda lo stilista scomparso oggi. "L'uomo che ha affermato lo stile italiano e l'eleganza del saper fare lombardo in tutto il mondo. E' difficile esprimere con semplici parole cio' che Re Giorgio ha fatto per l'Italia e che, ne sono certo, continuera' a rappresentare. Ha trasformato la creativita' in un linguaggio universale, elevando il Made in Italy a simbolo di eccellenza su ogni palcoscenico", dice Fontana. Che conclude: "Lo ricordiamo un artigiano visionario, fedele alle sue radici, capace di reinventarsi senza mai tradire il proprio credo. Lo stilista piu' apprezzato al mondo, autentico ambasciatore dei nostri valori".

com-ami

(RADIOCOR) 04-09-25 16:38:18 (0490) 5 NNNN