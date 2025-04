Appalti: la Top 10 delle aggiudicazioni della settimana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 apr - 1 - A2A CALORE & SERVIZI SRL Ente appaltante: COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI Oggetto: Affidamento in concessione della gestione del servizio di teleriscaldamento mediante la rete esistente sul territorio comunale di Sesto San Giovanni, fatti salvi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' le estensioni che si rendessero necessarie Importo di gara: 400.000.000 Data aggiudicazione: 31/03/2025 2 - ATI CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE TERRESTRI E MARITTIME (CAPOGRUPPO), EUROBUILDING SPA Ente appaltante: A.N.A.S. SPA - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI ROMA Oggetto: Accordo Quadro quadriennale per i lavori di relativi agli interventi di adeguamento e/o miglioramento tecnico funzionale della sezione stradale sulla S.S. 260 'Picente' dalla S.S. 4 'Salaria' al confine regionale Importo di gara: 58.200.000 Data aggiudicazione: 15/11/2024 3 - ATI NIPPON GASES PHARMA SRL (CAPOGRUPPO), SAPIO LIFE SRL Ente appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell'art 71 del D.Lgs. N.

36/2023 per l'affidamento della fornitura di gas medicali e tecnici e dei servizi accessori di manutenzione, gas management e controlli occorrenti all'AOU Maggiore della Carita' di Novara, all'ASL VC, all'ASL BI, all'ASL NO e all'ASL VCO, afferenti all'area interaziendale di coordinamento n. 3 per un periodo di mesi 72 oltre mesi 24 di opzione di rinnovo e mesi 12 di opzione di proroga.

Importo di gara: 53.285.744 Data aggiudicazione: 17/12/2024 4 - ATI AVR SPA (CAPOGRUPPO), CICAS SRL, SEVEN SERIVE S.R.L.

Ente appaltante: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA DI ROMA Oggetto: Gara europea a procedura aperta suddivisa in 8 lotti per l'affidamento di lavori manutenzione della segnaletica orizzontale e dei piedritti delle gallerie lungo l'intera rete autostradale di competenza delle direzioni di tronco II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX di autostrade per l'italia S.P.A. Lotto 3 - Direzione 4 Tronco di Firenze Importo di gara: 31.130.000 Data aggiudicazione: 26/03/2025 5 - CEC - CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI A R.L Ente appaltante: A.N.A.S. SPA - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI ROMA Oggetto: Gara DG 18/22 in 8 lotti - Accordo quadro biennale con un unico operatore per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici sulla Rete Nazionale Anas - Lotto 7 Lazio/Basilicata/Campania Importo di gara: 30.000.000 Data aggiudicazione: 22/06/2023.

