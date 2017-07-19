Anci: Manfredi, grazie Meloni, riconosce nostro ruolo, da noi leale collaborazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bologna, 12 nov - "Consentitemi di rivolgere un ringraziamento particolare a nome dell'Anci, e mio personale, al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, anche nel suo messaggio di oggi, riconosce che l'Anci e', per il Governo, cerniera istituzionale e cinghia di trasmissione delle istanze dei Comuni e dei sindaci.

Continueremo a lavorare insieme, secondo un principio di reciproca e leale collaborazione, in un confronto franco, avendo come obiettivo il bene comune dei cittadini". Lo ha detto nel suo intervento alla 42esima Assemblea annuale dell'Anci il presidente Anci Gaetano Manfredi.

vmg.

