Alstom: porte aperte nove siti italiani tra 9 e 16 maggio a famiglie dipendenti

'Il viaggio', tema edizione 2025 per mobilita' sostenibile (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mag - Alstom, leader globale nella mobilita' intelligente e sostenibile, ha aperto anche quest'anno, in occasione delle giornate 'Ti presento Alstom', le porte dei suoi 9 siti italiani a familiari, bambini e amici dei dipendenti. L'iniziativa, si legge in una nota, ha confermato il successo dello scorso anno, coinvolgendo da nord a sud, oltre 2.500 persone tra adulti e bambini. Le giornate hanno avuto lo scopo di presentare le attivita' e i progetti dell'azienda, valorizzando il contributo quotidiano dei dipendenti che ne sono il motore.

L'edizione 2025 e' partita venerdi' 9 maggio con le sedi di Bologna, Firenze, Roma e Valmadrera, proseguendo sabato nei siti di Nola, Savigliano, Sesto San Giovanni e Vado Ligure e si concludera' venerdi' 16 maggio con la sede di Bari.

Il tema scelto per questa edizione e' stato 'il viaggio', rappresentazione simbolica del ruolo centrale che Alstom ricopre nel costruire una mobilita' sempre piu' sostenibile, innovativa ed integrata, facilitando lo spostamento delle persone in modo efficiente e sicuro. Un viaggio vissuto in prima persona da bambini e ragazzi, attraverso giochi, laboratori e attivita' educative pensati per stimolare la curiosita' e promuovere l'apprendimento dei piu' giovani.

