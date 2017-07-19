Allianz: outlook 2026, mondo "instabile' ma mercati Ue verso nuovi rialzi-2

Focus su industria estrattiva (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 gen - Il peso dei capitali diretti verso gli Stati Uniti 'sfiora il 70%: l'elastico e' teso e gli investitori guardano con maggiore attenzione a un posizionamento fuori dagli Usa', spiega Corsello. In termini settoriali, 'i titoli industriali, quelli dell'industria estrattiva e gli energetici dall'inizio dell'anno sono le migliori asset class' e Allianz Gi 'si aspetta una prosecuzione di questo trend rispetto al sovrappeso imperante sui titoli tech'. In particolare, 'guardiamo con attenzione all'industria estrattiva, che e' il punto di intersezione tra dinamiche economiche, geopolitiche e sicurezza sul capitale investito. Sulle materie prime abbiamo un livello di convinzione elevato: l'oro prospera in condizioni di instabilita'', conclude.

Accanto alla lettura azionaria, dall'outlook Allianz emerge anche una visione precisa sul mercato obbligazionario. 'Sul 2026 il mercato prezza molto poco in termini di politica monetaria - osserva Massimiliano Maxia, product specialist di Allianz GI - con un taglio Fed da 25 punti base a giugno e un altro tra ottobre e dicembre, secondo il consensus di mercato'. Ma 'un nuovo presidente della Fed piu' incline ad ascoltare Trump potrebbe cambiare le carte in tavola'. Resta sullo sfondo il rischio 'plausibile - conclude - di vedere il dollaro indebolirsi perche' la Fed perde la fiducia degli investitori sulla sua indipendenza'.

In questo contesto, per Maxia 'sul mercato obbligazionario la parola chiave e' 'income'', con la performance che rimane 'legata alla generazione di flusso reddituale'. La raccomandazione e' 'di posizionarsi su durate intermedie, non superiori ai tre o quattro anni: non saranno un fattore strutturale di performance, ma rappresentano una scelta tattica'. La preferenza va 'alle obbligazioni societarie e', ancora una volta, 'all'Europa, che offre un profilo rischio-rendimento di assoluto interesse', conclude Maxia.

imt

(RADIOCOR) 14-01-26 12:41:45 (0300) 5 NNNN