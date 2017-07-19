Allianz GI: outlook 2026, mondo "instabile" ma mercati Ue verso nuovi rialzi

Il country head Corsello, "noi positivi ma serve selettivita'" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 gen - Il 2026 segna il 'passaggio da un mondo incerto a un mondo instabile, nel quale il mercato coglie gli aspetti di stimolo che arrivano dalle politiche fiscali e legge una rivoluzione AI che si traduce in guadagni di produttivita' promettenti'. Cosi' Enzo Corsello, country head per l'Italia di Allianz Global Investors (Allianz Gi) alla presentazione dell'outlook 2026 di Allianz, tenutasi oggi a Milano. I grandi protagonisti rimangono gli Stati Uniti e l'amministrazione Trump, su cui si evidenzia - tra le altre cose - l'eventualita' di un cap al 10% per le carte di credito dei consumatori americani. Una prospettiva che, secondo Corsello, 'imporrebbe un complessivo ripensamento della struttura di quel tipo di business: il mercato diventerebbe sempre piu' strumento di politica economica e non piu' beneficiario delle decisioni dei governi' e 'il mercato azionario, da fine, diventerebbe mezzo per ottenere consensi'.

La postura di Allianz Gi nei confronti del 2026 'e' positiva - aggiunge Corsello - a condizione di essere selettivi e attenti ai cambiamenti'. Corsello si attende 'una prosecuzione del movimento rialzista dell'Europa, che resta un'ottima fonte di ritorno per gli investitori alla luce degli stimoli monetari e soprattutto fiscali'. Gia' dal 2022 'l'Europa si e' dimostrata piu' resiliente quando gli Stati Uniti ritracciano'. A questo 'si combina la capacita' di apprezzamento, con una sovraperformance degli indici europei rispetto a quelli americani' negli ultimi anni. Un fenomeno che trova anche una 'ragione difensiva, giustificata dal supporto dato dai dividendi' medi europei (3,22%), che secondo il report di Allianz a novembre 2025 risultavano quasi tre volte quelli Usa (1,18%).

