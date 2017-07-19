AI: fabbisogno 200 Gw entro 2030, necessari 500 mld $ investimenti l'anno (studio) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 set - 'Arrivati a meta' decennio e' chiaro che l'AI e' il fattore dirompente della nostra epoca, e se siete ancora in fase pilota, siete pericolosamente in ritardo', scrive David Crawford, responsabile tmt globale di Bain, richiamando aziende e istituzioni a colmare il digital gap.

Per i deal, nella prima meta' del 2025 il tech ha raggiunto il 22% dei buyout nordamericani (19% a fine 2024) con 476 miliardi di dollari di 'dry powder' a fine 2024; ma i 'facili' rendimenti del software si assottigliano: dal 2010 secondo il report la creazione di valore e' venuta per il 53% dalla crescita dei ricavi e per il 43% dall'espansione dei multipli, mentre il miglioramento dei margini ha pesato solo per il 4%.

Nel software, l'avanzata dell'agentic AI impone scelte rapide, con costi dei modelli che scendono. Sui robot umanoidi, invece, l'attesa e' alta ma l'adozione reale e' agli inizi: 2,5 miliardi di dollari di venture capital nel 2024, autonomie ancora limitate (circa due ore di batteria) e prime applicazioni in ambienti controllati. Per turni da otto ore serviranno "fino a dieci anni di progressi", mentre la carenza di forza lavoro nei Paesi avanzati (calo fino al 25% della popolazione attiva) spinge l'automatizzazione industriale.

imt

