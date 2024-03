Acqua: da Gruppo Cap, Italgas, MM e Acquedotto Pugliese la Comunity digitale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 mar - Un'alleanza tra i maggiori gestori del servizio idrico integrato per investire insieme in tecnologie digitali per migliorare l'efficienza e la sostenibilita'. E' la sfida della neonata Community Italiana delle Acque, costituita da Gruppo CAP, la green utility che gestisce il servizio idrico integrato della Citta' metropolitana di Milano, insieme a Italgas, MM e Acquedotto Pugliese, sotto l'egida della Fondazione per la Sostenibilita' Digitale. Il primo passo la presentazione del 'Sustainable Water', un documento che analizza le diverse tecnologie digitali per il settore delle acque e come queste, applicate a 14 casi d'uso, possano diventare decisive per raggiungere gli obiettivi di sostenibilita' di Agenda 2030.Il servizio idrico in Italia vede oggi una dispersione lungo la rete che va dal 14% di Milano al 72% in alcune zone del Sud Italia, con una media che si attesta al 42%. In piu' della meta' dei comuni italiani le perdite idriche totali sono superiori al 35% dei volumi immessi in rete (dati Istat), contro una media europea del 23%. Circa il 60% della rete nazionale ha piu' di 30 anni e il 25% piu' di 50 anni.

