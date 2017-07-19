Abruzzo: riallocati oltre 19,2 mln risorse residue del PSR su nuovo Piano Pac

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 apr - La giunta regionale dell'Abruzzo, su iniziativa del vicepresidente e assessore all'Agricoltura Emanuele Imprudente ha approvato la riallocazione di oltre 19,2 milioni di euro di risorse residue del PSR 2014/2022 nel nuovo Piano Strategico della PAC 2023/2027. L'intervento destina 13 milioni di euro per potenziare i bandi su competitivita' aziendale, sostenibilita' ambientale e trasformazione dei prodotti. I restanti 6,2 milioni garantiranno la liquidazione degli impegni pregressi e il pagamento degli aiuti a superficie e a capo per le campagne 2023-2024. Il provvedimento assicura continuita' ai pagamenti e maggiore supporto agli investimenti agricoli sul territorio.

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