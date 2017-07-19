Abruzzo: al via istanze per contributi in progetti di assistenza sociale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 feb - 'La misura - spiega l'assessore regionale alle Politiche sociali, Roberto Santangelo - e' stata introdotta dalla legge regionale del 1999, la n. 95, che nelle intenzioni del legislatore vuole facilitare l'attuazione di percorsi di socializzazione. Al centro - aggiunge l'assessore - c'e' la persona con disabilita' ma anche la sua famiglia che si rivolge alle associazioni di volontariato o quelle territoriali dell'Anffas per far vivere al proprio congiunto esperienze di socialita' e integrazione. Questo avviso e' ormai entrato stabilmente nella programmazione degli interventi di politica sociale del Dipartimento, ma in questa sede e' importante evidenziare come misure del tutto simili sono previste in avvisi finanziati con l'FSE Plus nella linea che riguarda proprio l'inclusione sociale'. Per l'anno 2026 i fondi a disposizione ammontano a 340mila euro'.

