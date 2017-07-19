Wall Street: settimana peggiore da aprile per il Nasdaq, si teme bolla AI -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) -New York,8 nov- Tra le societa' che hanno pubblicato i resoconti finanziari, in evidenza Peloton ed Expedia, in rialzo rispettivamente del 14% e del 17,5% dopo risultati sopra le attese. Oltre il 90% delle aziende dell'indice S&P 500 ha pubblicato i risultati dell'ultimo trimestre: la maggior parte ha registrato una crescita superiore alle aspettative di Wall Street e l'influente settore tecnologico ha registrato la crescita piu' forte, secondo i dati di FactSet. Lo shutdown pesa sulla fiducia dei consumatori statunitensi, che a novembre si stanno dimostrando meno ottimisti sull'economia rispetto al mese precedente: la lettura preliminare dell'indice redatto dall'Universita' del Michigan e' stata pari a 50,3 punti, dopo i 53,6 punti del mese precedente, ai minimi degli ultimi tre anni e vicino al peggior livello di sempre, con un calo del 6,2% su base mensile e di circa il 30% rispetto all'anno precedente; le attese erano per un dato a 53 punti. La componente che misura le aspettative per il futuro e' passata dai 51,2 punti del mese precedente a 49. La componente sulla situazione attuale e' scesa da 61 a 52,3. Per quanto riguarda l'inflazione, le aspettative a un anno sono salite dal 4,6% al 4,7%; quelle a cinque anni sono scese dal 3,9% al 3,6%.

"Con la chiusura delle attivita' governative federali che si protrae da oltre un mese, i consumatori ora esprimono preoccupazione per le potenziali conseguenze negative per l'economia", ha affermato Joanne Hsu, direttrice del sondaggio. "Il calo del sentiment di questo mese e' stato diffuso in tutta la popolazione, indipendentemente dall'eta', dal reddito e dall'affiliazione politica". In mancanza di dati federali, il rapporto di Challenger, Gray & Christmas sul mercato del lavoro ha mostrato, giovedi', che, a ottobre, ci sono stati 153.074 licenziamenti, il dato peggiore in 22 anni.

