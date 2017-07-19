Wall Street: prosegue ora in calo (Dj -0,25%), sotto pressione titoli software

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 11 feb - Prosegue in generale calo la seduta a Wall Street, dove si e' esaurita la spinta data da un rapporto sull'occupazione di gennaio migliore delle attese. Il rapporto ha mostrato una crescita dell'occupazione di 130.000 unita', il mese scorso, contro attese per un aumento di 55.000 unita'. Il tasso di disoccupazione e' sceso dal 4,4% al 4,3%, contro attese per una conferma al 4,4%. Il rapporto sull'occupazione ha riacceso l'ottimismo sullo stato di salute dell'economia, attenuando il sentiment negativo del mercato, trainato dall'ultima serie di dati macro deludenti. Tuttavia, gli ultimi dati contribuiranno a rafforzare la tesi del presidente uscente della Federal Reserve, Jerome Powell, secondo cui il mercato del lavoro mostra "segni di stabilizzazione", dopo che la Banca centrale ha interrotto la sua campagna di tagli dei tassi, il mese scorso. Gli investitori, ora, scommettono che, entro l'estate, ci sara' un solo taglio dei tassi d'interesse di 25 punti base, probabilmente a luglio e non piu' a giugno. A frenare Wall Street, oggi, hanno contribuito ancora i titoli del software, come la scorsa settimana, a causa dei timori sugli effetti dell'intelligenza artificiale sul settore: Salesforce perde il 4,4%, ServiceNow il 4,7%. In questo momento, il Dow Jones perde 125,24 punti (-0,25%), lo S&P 500 sale di 5,06 punti (+0,07%), il Nasdaq e' in ribasso di 17,11 punti (-0,07%). Il petrolio Wti al Nymex sale dell'1,81% a 65,12 dollari al barile. L'oro ha guadagnato 67,80 dollari, l'1,35%, e ha chiuso a 5.071,60 dollari all'oncia. Euro in calo dello 0,14% a 1,1880 dollari. Bitcoin in calo del 2,40% a 67.127 dollari.

