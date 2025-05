Wall Street: prosegue in lieve calo, per Musk piu' Tesla (+2,3%) e meno politica

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 20 mag - Prosegue in lieve calo la seduta a Wall Street, dove lo S&P 500 e' reduce da sei rialzi consecutivi. In una giornata priva di dati macroeconomici, le attenzioni sono sul presidente statunitense, Donald Trump, e su Elon Musk. L'amministratore delegato di Tesla ha detto che rimarra' in carica, almeno per i prossimi cinque anni, spingendo il titolo della sua societa' in rialzo del 2,3%. Trump, invece, ha detto che l'economia "cresce e praticamente non abbiamo inflazione", prima di un'importante riunione con i repubblicani sui tagli alle tasse e sull'immigrazione. Tornando all'azionario, il titolo di Home Depot, inizialmente in buon rialzo, cede ora lo 0,6%, dopo una trimestrale sotto le attese per la prima volta in 5 anni; la societa' ha pero' confermato la guidance per l'intero anno, che prevede una crescita delle vendite del 2,8%. Il Cfo, Richard McPhail, ha detto che la societa' non prevede, al contrario di Walmart - che si e' attirata le critiche di Trump - di alzare i prezzi a causa dei dazi. Bene il settore del quantum computing, dopo che D-Wave Quantum ha lanciato sul mercato il suo ultimo sistema quantistico, conosciuto con il nome Advantage2; il suo titolo, oggi, guadagna il 31%. Altre societa' del settore, come Rigetti e Quantum Computing, sono in rialzo rispettivamente del 3% e dello 0,7%. In questo momento, il Dow Jones perde 102,54 punti (-0,24%), lo S&P 500 cede 19,59 punti (-0,33%), il Nasdaq e' in calo di 65,16 punti (-0,34%). Il petrolio Wti al Nymex guadagna lo 0,26% a 62,85 dollari al barile. Euro in rialzo dello 0,27% a 1,1274 dollari. Bitcoin in rialzo dello 0,47% a 106.070 dollari.

