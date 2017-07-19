T-Bond: prezzi restano in rialzo in settimana dati inflazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 11 ago - I prezzi dei titoli del Tesoro statunitense restano in rialzo, con gli investitori che attendono i dati sull'inflazione, questa settimana, che offriranno nuove prospettive sullo stato dell'economia statunitense. L'indice dei prezzi al consumo, la cui pubblicazione e' prevista per domani mattina, e l'indice dei prezzi alla produzione, previsto per giovedi', saranno fondamentali per le prossime decisioni della Federal Reserve sui tassi di interesse. Gli economisti prevedono che l'indice dei prezzi al consumo (Cpi) di luglio registrera' un aumento dello 0,2% su base mensile e del 2,8% su base annua, secondo il Dow Jones. L'indice dei prezzi al consumo 'core', escludendo i prezzi volatili di generi alimentari ed energia, dovrebbe aumentare dello 0,3% su base mensile e del 3,1% su base annua, in aumento rispetto ai dati di giugno. Si prevede che l'indice dei prezzi alla produzione (Ppi) registrera' un aumento dello 0,2% su base mensile e dello 0,3% per l'indice dei prezzi alla produzione 'core', dopo essere rimasto invariato a giugno. I dati sull'inflazione precedono la conferenza annuale della Fed a Jackson Hole, nel Wyoming, dal 21 al 23 agosto. In questo momento, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in ribasso al 4,265% dal 4,283% di venerdi'. Il rendimento del titolo a tre mesi e' in rialzo al 4,258%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in lieve calo al 3,752%.

Titolo a 5 anni, rendimento in calo al 3,816%.

Titolo a 30 anni, rendimento in ribasso al 4,832%.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 11-08-25 19:30:42 (0477) 5 NNNN