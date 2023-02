T-Bond: prezzi in rialzo dopo commenti Powell, rendimento decennale al 3,615%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 07 feb - Prezzi dei titoli del Tesoro statunitensi ora in rialzo, dopo le parole del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell.

"Ci vorra' un periodo lungo, e tortuoso, per riportare l'inflazione verso l'obiettivo del 2"%, ha detto Powell, ma che il processo disinflazionistico, come detto dopo l'ultima riunione, "e' iniziato". La Fed, ha detto, continuera' ad alzare i tassi d'interesse - l'attuale passo "e' appropriato" - e a tenerli ad alti livelli per raffreddare l'economia e abbassare i prezzi. Powell ha poi avvertito che se i dati continueranno a essere piu' forti del previsto, come successo con il rapporto sull'occupazione, "serviranno rialzi dei tassi aggiuntivi". Per Powell, ci sara' "un significativo calo dell'inflazione nel 2023" e, secondo lui, "servira' il 2024 per portare l'inflazione vicina al 2%". Al momento, i tassi sono al 4,5%-4,75%, il livello piu' alto dal 2007; secondo il valore mediano delle previsioni dei componenti del Fomc, il braccio di politica monetari della Fed, il picco dei tassi d'interesse e' atteso al 5,1%. Tornando ai bond, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in ribasso al 3,615% dal 3,632% di ieri; lo scorso 24 ottobre, e' stato toccato il picco al 4,231%; alla fine del 2021, era all'1,496%. Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' in calo al 4,701%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in calo al 4,4%.

Titolo a 5 anni, rendimento in ribasso al 3,762%.

Titolo a 30 anni, rendimento in lieve rialzo al 3,679%.

