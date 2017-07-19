Borsa: prossima settimana focus su dati Usa, a Milano pioggia di dividendi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 nov - Dopo i nervosismi che hanno caratterizzato le principali borse mondiali legati ai timori di una bolla del settore tech e alla tenuta del comparto, quella che si aprira' lunedi' sara' una settimana tutta incentrata sui dati macro economici. In particolare gli investitori guarderanno a quanto accadra' martedi' negli Stati Uniti d'America martedi' quando verranno resi noti due dati importanti: le vendite al dettaglio di settembre, utili per le indicazioni sui consumi; e la fiducia dei consumatori di novembre, importante per le indicazioni che potrebbero emergere sulle prospettive future alla luce anche del recente calo dei listini azionari. Per quanto riguarda l'Europa, verranno diffusi i dati finali sul Pil del terzo trimestre delle principali economie; i dati dovrebbero confermare la prima lettura. Tuttavia, fanno notare gli esperti, potrebbe essere interessante analizzare i dettagli, soprattutto la componente delle esportazioni per verificare l'entita' dell'impatto dei dazi americani. Venerdi', ci saranno poi i primi numeri sull'inflazione di novembre per Francia, Spagna, Italia e Germania. Su quest'ultima e' attesa una lieve accelerazione dei prezzi su base annua. A livello di politica monetaria, diversi interventi da parte di alcuni esponenti della Bce (tra cui lunedi' il discorso di Lagarde a Bratislava) utili a interpretare le future mosse della Banca centrale europea in materia di tassi di interesse. Le scommesse sono che la Bce manterra' i tassi invariati fino al 2026; atteggiamento diverso invece per la Fed che, stando alle parole del presidente della Federal Reserve di New York, John Williams, c'e' spazio per un ulteriore taglio al costo del denaro a breve poiche' la debolezza del mercato del lavoro rappresenta una minaccia economica maggiore di un'inflazione piu' elevata. La settimana sara' anche caratterizzata dalla chiusura dei mercati giapponesi lunedi' mentre giovedi' sara' la volta della chiusura di quelli Usa per la festivita' del Ringraziamento con una chiusura anticipata venerdi' per il Black Friday. Pertanto, i volumi potrebbero essere ridotti. Infine lunedi' a Piazza Affari sara' una giornata ricca di dividendi. A staccare la cedola saranno infatti 12 big del listino principale, con un ribasso tecnico calcolato per il Ftse Mib dell'1,13%. Nel dettaglio, si tratta di Eni (0,26 euro per azione), Intesa Sanpaolo (0,186 euro), Banco BPM (0,46 euro), Bper (0,10 euro), Banca Mediolanum (0,6 euro) Inwit (dividendo straordinario di 0,2147 euro per azione), Mediobanca (0,59 euro), Poste Italiane (0,40 euro), Recordati (0,63 euro), Tenaris (0,2511 euro), Terna (0,1192 euro), Unicredit (1,4282 euro).

