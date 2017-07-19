Borsa: il mercato premia St (+0,7%) dopo investimento da 60mln $ in Francia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 set - Gli acquisti premiano St a Piazza Affari, in una seduta di scambi contenuti in vista della decisione di politica monetaria della Fed. Il titolo della societa' di semiconduttori avanza dello 0,83% a 23,03 euro per azione, mentre il Ftse Mib arretra dello 0,22%. Il mercato accoglie con favore l'annuncio di un investimento da 60 milioni di dollari da parte della societa' nel suo stabilimento di Tours, in Francia, dove St intende sviluppare una linea pilota per la tecnologia avanzata di produzione dei semiconduttori.

Si tratta della Panel-Level Packaging (Plp), una tecnologia automatizzata avanzata per il packaging e il test dei chip che aumenta l'efficienza manifatturiera e riduce i costi, oltre a essere fondamentale per la creazione di una nuova generazione di dispositivi elettronici piu' piccoli, piu' potenti e piu' convenienti. Il substrato di grandi dimensioni del Plp (grandi forme rettangolari al posto di wafer rotondi) consente una maggiore produttivita', cosa che ne fa una soluzione piu' efficiente per la produzione in volumi elevati.

Basandosi sulla prima generazione della linea Plp in funzione in Malesia e sulla sua rete globale di ricerca e sviluppo tecnologico, St intende sviluppare la prossima generazione della tecnologia Plp per mantenere la propria leadership tecnologica ed estendere l'uso del Plp a molti altri prodotti per applicazioni automotive, industriali e di elettronica di consumo.

'Questo programma si concentra sulle infrastrutture di produzione avanzate e ridefinisce le mission di alcuni siti in Francia e in Italia per sostenerne il successo a lungo termine', ha spiegato la societa' in una nota. Va sottolineato, infatti, che il produttore di chip, tra i maggiori in Europa, sta implementando un piano di riduzione dei costi dopo una crisi che dura da diversi anni e che ha colpito i suoi mercati principali, con tagli di posti di lavoro in stabilimenti come quello di Tours che hanno incontrato l'opposizione dei sindacati e delle parti interessate. Inoltre, l'azienda franco-italiana da mesi sta trasferendo fuori dallo stabilimento di Tours le linee di produzione di chip piu' vecchie, nell'ambito dell'importante ristrutturazione annunciata lo scorso ottobre.

Lo sviluppo della nuova linea pilota di Plp a Tours e' sostenuto da un investimento di oltre 60 milioni di dollari, gia' stanziati nell'ambito del programma aziendale volto a ridisegnare l'impronta produttiva della societa'. Sono previste ulteriori sinergie con l'ecosistema locale di ricerca e sviluppo, tra cui anche il centro R&S Certem.

