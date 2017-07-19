Borsa: Europa verso nuovi rialzi, l'oro sfonda anche quota 5.200 dollari

Il biglietto verde ai minimi da quattro anni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 gen - Si profila un nuovo avvio positivo per le Borse europee dopo che ieri l'S&P 500 di Wall Street ha chiuso ancora a livelli record e mentre in Asia i titoli tecnologici sostengono i listini dopo che Softbank ha annunciato di essere in trattative per investire altri 30 miliardi di dollari in OpenAi. Chip sotto i riflettori anche con i conti e le prospettive positive di Asml e Texas Instruments, mentre la Cina avrebbe dato il via libera all'import degli H200 di Nvidia.

Nel giorno in cui la Federal Reserve annuncera' l'esito del primo vertice di politica monetaria del 2026, l'incertezza sulle strategie della Casa Bianca continua a a pesare sul dollaro, che scivola ai minimi da quattro anni contro le altre principali valute e continua ad alimentare la corsa dell'oro, che supera anche quota 5.200 dollari l'oncia.

L'euro ha superato quota 1,20 dollari per la prima volta dal giugno del 2021. Tornando all'azionario, i future sull'Eurostoxx 50 salgono dello 0,44%, mentre i contratti sul Ftse Mib milanese segnano un piu' modesto +0,07%. Occhi puntati sulle trimestrali dei colossi tech americani per capire se il rally del settore trovera' spunti per un ulteriore slancio. Sul valutario, come detto, il dollaro rimane debole: l'euro vale 1,2010 dollari da 1,1972 ieri in chiusura e il biglietto verde si attesta anche a 152,39 (da 153,03). Il rapporto euro/yen e' a 183,04 (da 183,22). In rialzo il prezzo del petrolio, che si muove sui massimi da quattro mesi: il future marzo sul Wti guadagna lo 0,29% a 62,57 dollari al barile e l'analoga consegna sul Brent lo 0,18% a 67,69 dollari. In progresso dello 0,2% a 38,8 euro al megawattora il gas naturale ad Amsterdam. Metalli preziosi, infine, a nuovi massimi: la consegna spot dell'oro sale dell'1,92% a 5.281 dollari l'oncia dopo un massimo a 5.284.

L'argento guadagna il 7,9% a 114,3 dollari, mettendo nel mirino il massimo toccato lunedi' a 117,69.

