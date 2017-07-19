Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
MPS, Meloni: ruolo del governo italiano è "terminato", terzo polo "non dipende da noi"
(Teleborsa) - Il ruolo del governo italiano in Banca Monte dei Paschi di Siena "è terminato". Lo ha detto a Bloomberg il Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, indicando che la sua amministrazione non sarà coinvolta nella futura governance e nelle decisioni strategiche dell'istituto di credito senese.
Si trattava di "uno di quei dossier complessi che abbiamo ereditato e che abbiamo gestito con successo", ha dichiarato Meloni.
Il MEF detiene circa il 4,9% di MPS, una quota residua che "chiaramente non ci dà la possibilità di esercitare influenza sulla governance", ha affermato Meloni. "Direi di sì, il ruolo del governo è terminato", ha aggiunto, osservando che Roma "non parteciperà alla nomina dei nuovi organi amministrativi e di controllo".
Meloni, pur rimanendo favorevole alla creazione di un "terzo polo bancario" in Italia, ha delineato che tale risultato "non dipende da noi".
A una domanda su Generali, Meloni ha sottolineato l'importanza strategica del risparmio nazionale, descrivendo gli italiani come "un popolo di risparmiatori" e che la gestione di tali risparmi è "un asset fondamentale della ricchezza che si produce qui". "Sono risorse raccolte in Italia dai risparmiatori italiani - ha affermato - Per noi è importante che tali risorse possano essere investite per contribuire a rafforzare l'economia italiana in un circolo virtuoso positivo per tutti".
(Teleborsa) 27-02-2026 15:36
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Banca Monte Paschi Siena
|8,356
|-6,11
|15.57.09
|8,325
|9,034
|8,987
|Generali
|36,10
|-0,55
|15.57.08
|36,05
|36,48
|36,07