            Notizie Teleborsa

            MPS, il consigliere Stefano Di Stefano si dimette

            News Image (Teleborsa) - Banca Monte dei Paschi di Siena ha fatto sapere che Stefano Di Stefano, amministratore non indipendente, componente del Comitato Rischi e Sostenibilità, ha rassegnato martedì le dimissioni dalla carica, con decorrenza immediata, per ragioni personali e in relazione all'avvio di indagini a suo carico.

            Il consigliere della banca senese e dirigente del Ministero dell'Economia è indagato dalla Procura di Milano con l'ipotesi di insider trading per l'acquisto di azioni di Mediobanca e Mps per circa 100mila euro mentre era in corso l'offerta pubblica di scambio di Rocca Salimeni su Piazzetta Cuccia.

            (Teleborsa) 11-02-2026 08:13

