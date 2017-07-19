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            MPS, Giani: Giorgetti assicura che il MEF non venderà il 4,8%

            News Image (Teleborsa) - Il presidente della Toscana Eugenio Giani, al termine dell'incontro al MEF con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, ha riferito di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il Ministero non cederà la propria partecipazione del 4,8% in Monte dei Paschi di Siena.

            "Il Ministro ha detto che il MEF non cederà la sua quota", ha spiegato Giani. "Indubbiamente - ha aggiunto - è importante che sia stato sottolineato come lo Stato non venderà quel 4,8% di azioni e saranno quindi uno strumento per poter attivare quello che è l'interesse generale".

            Giani ha inoltre annunciato che continuerà a confrontarsi con i parlamentari toscani affinché il Parlamento possa sostenere l'indirizzo volto a preservare l'integrità di MPS.

            (Teleborsa) 25-08-2026 16:54

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Banca Monte Paschi Siena 11,68 +0,55 17.27.23 11,624 11,766 11,64


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