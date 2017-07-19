Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Mercati europei prudenti. Tonica Piazza Affari, brilla Enel
(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei, dopo la volata in chiusura di venerdì grazie allo stop della Corte suprema americana alla maggior parte dei dazi imposti dal presidente USA, Donald Trump. Sul sentiment degli investitori prevale tuttavia l'incertezza legata ai nuovi dazi annunciati dal Tycoon. Ottima invece la performance di Piazza Affari, che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa, dove svetta Enel grazie alla presentazione del piano industriale con investimenti per 53 miliardi nel periodo 2026-2028. Focus anche sull'assemblea straordinaria di Banco BPM, per modifiche statutarie.
Nel frattempo, prosegue la stagione delle trimestrali con il focus sul colosso tecnologico Nvidia che annuncerà i conti di bilancio, mercoledì, a Borse chiuse.
Sul fronte macroeconomico, in USA si guarda agli indicatori sul manifatturiero, mentre su quello della politica monetaria, riflettori sul discorso oggi di Christine Lagarde, presidente BCE, a Washington (alle 18.30 italiane).
L'Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%. L'Oro continua gli scambi a 5.150,8 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,03%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07%.
Invariato lo spread, che si posiziona a +60 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,35%.
Nello scenario borsistico europeo piccola perdita per Francoforte, che scambia con un -0,44%, Londra è stabile, riportando un moderato +0,19%, e andamento cauto per Parigi, che mostra una performance pari a +0,05%.
Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 46.899 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 49.636 punti.
Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap (+0,17%); come pure, pressoché invariato il FTSE Italia Star (+0,1%).
Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, vola Enel, con una marcata risalita del 6,01%.
Ben comprata Nexi, che segna un forte rialzo del 2,07%.
DiaSorin avanza dell'1,77%.
Si muove in territorio positivo A2A, mostrando un incremento dell'1,63%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Leonardo, che ottiene -1,70%.
Tentenna Campari, che cede l'1,02%.
Sostanzialmente debole STMicroelectronics, che registra una flessione dello 0,98%.
Si muove sotto la parità Prysmian, evidenziando un decremento dello 0,84%.
In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, BFF Bank (+6,49%), Safilo (+5,50%), Fiera Milano (+4,29%) e Intercos (+3,11%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su WIIT, che prosegue le contrattazioni a -2,54%.
Spicca la prestazione negativa di Technoprobe, che scende del 2,22%.
(Teleborsa) 23-02-2026 13:00
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|A2a
|2,423
|+1,17
|13.44.45
|2,406
|2,452
|2,42
|Fiera Milano
|8,15
|+2,90
|13.44.23
|7,81
|8,35
|7,90
|Bff Bank
|3,514
|+5,65
|13.42.32
|3,322
|3,554
|3,33
|Leonardo
|57,88
|-1,77
|13.44.43
|57,82
|58,66
|58,58
|Enel
|9,708
|+6,89
|13.45.01
|9,319
|9,71
|9,40
|Sesa
|77,90
|-1,70
|13.41.46
|77,25
|78,55
|78,55
|Stmicroelectronics
|28,175
|-1,31
|13.44.54
|28,02
|28,325
|28,26
|Prysmian
|96,62
|-0,90
|13.45.00
|95,40
|97,16
|96,00
|Diasorin
|71,22
|+1,42
|13.39.49
|69,72
|71,54
|69,72
|Nexi
|3,285
|+1,67
|13.44.18
|3,205
|3,308
|3,218
|Campari
|6,598
|-1,32
|13.42.46
|6,564
|6,676
|6,66
|Technoprobe
|17,54
|-2,56
|13.44.27
|17,41
|17,77
|17,76
|Wiit
|26,65
|-3,27
|13.37.25
|26,50
|27,80
|27,55
|Avio
|35,60
|-1,52
|13.40.16
|35,35
|36,05
|35,80
|Banco Bpm
|13,025
|+1,05
|13.44.39
|12,855
|13,055
|12,98
|Intercos
|12,52
|+2,62
|13.42.58
|12,18
|12,62
|12,20
|Safilo Group
|2,06
|+4,99
|13.35.03
|1,962
|2,075
|1,996