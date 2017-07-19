Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            Mercati europei prudenti. Tonica Piazza Affari, brilla Enel

            News Image (Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei, dopo la volata in chiusura di venerdì grazie allo stop della Corte suprema americana alla maggior parte dei dazi imposti dal presidente USA, Donald Trump. Sul sentiment degli investitori prevale tuttavia l'incertezza legata ai nuovi dazi annunciati dal Tycoon. Ottima invece la performance di Piazza Affari, che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa, dove svetta Enel grazie alla presentazione del piano industriale con investimenti per 53 miliardi nel periodo 2026-2028. Focus anche sull'assemblea straordinaria di Banco BPM, per modifiche statutarie.

            Nel frattempo, prosegue la stagione delle trimestrali con il focus sul colosso tecnologico Nvidia che annuncerà i conti di bilancio, mercoledì, a Borse chiuse.

            Sul fronte macroeconomico, in USA si guarda agli indicatori sul manifatturiero, mentre su quello della politica monetaria, riflettori sul discorso oggi di Christine Lagarde, presidente BCE, a Washington (alle 18.30 italiane).

            L'Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%. L'Oro continua gli scambi a 5.150,8 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,03%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07%.

            Invariato lo spread, che si posiziona a +60 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,35%.

            Nello scenario borsistico europeo piccola perdita per Francoforte, che scambia con un -0,44%, Londra è stabile, riportando un moderato +0,19%, e andamento cauto per Parigi, che mostra una performance pari a +0,05%.

            Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 46.899 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 49.636 punti.

            Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap (+0,17%); come pure, pressoché invariato il FTSE Italia Star (+0,1%).

            Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, vola Enel, con una marcata risalita del 6,01%.

            Ben comprata Nexi, che segna un forte rialzo del 2,07%.

            DiaSorin avanza dell'1,77%.

            Si muove in territorio positivo A2A, mostrando un incremento dell'1,63%.

            Le peggiori performance, invece, si registrano su Leonardo, che ottiene -1,70%.

            Tentenna Campari, che cede l'1,02%.

            Sostanzialmente debole STMicroelectronics, che registra una flessione dello 0,98%.

            Si muove sotto la parità Prysmian, evidenziando un decremento dello 0,84%.

            In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, BFF Bank (+6,49%), Safilo (+5,50%), Fiera Milano (+4,29%) e Intercos (+3,11%).

            Le più forti vendite, invece, si manifestano su WIIT, che prosegue le contrattazioni a -2,54%.

            Spicca la prestazione negativa di Technoprobe, che scende del 2,22%.

            (Teleborsa) 23-02-2026 13:00

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            A2a 2,423 +1,17 13.44.45 2,406 2,452 2,42
            Fiera Milano 8,15 +2,90 13.44.23 7,81 8,35 7,90
            Bff Bank 3,514 +5,65 13.42.32 3,322 3,554 3,33
            Leonardo 57,88 -1,77 13.44.43 57,82 58,66 58,58
            Enel 9,708 +6,89 13.45.01 9,319 9,71 9,40
            Sesa 77,90 -1,70 13.41.46 77,25 78,55 78,55
            Stmicroelectronics 28,175 -1,31 13.44.54 28,02 28,325 28,26
            Prysmian 96,62 -0,90 13.45.00 95,40 97,16 96,00
            Diasorin 71,22 +1,42 13.39.49 69,72 71,54 69,72
            Nexi 3,285 +1,67 13.44.18 3,205 3,308 3,218
            Campari 6,598 -1,32 13.42.46 6,564 6,676 6,66
            Technoprobe 17,54 -2,56 13.44.27 17,41 17,77 17,76
            Wiit 26,65 -3,27 13.37.25 26,50 27,80 27,55
            Avio 35,60 -1,52 13.40.16 35,35 36,05 35,80
            Banco Bpm 13,025 +1,05 13.44.39 12,855 13,055 12,98
            Intercos 12,52 +2,62 13.42.58 12,18 12,62 12,20
            Safilo Group 2,06 +4,99 13.35.03 1,962 2,075 1,996


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.