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            Notizie Teleborsa

            Leggera diminuzione in tutti i mercati europei

            News Image (Teleborsa) - Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia. Stabile sulla piazza di New York l'S&P-500. Gli investitori si muovono con prudenza in vista dell'appuntamento stasera con la Federal Reserve che deciderà sui tassi di interesse, anche se il mercato si attende un nulla di fatto sul costo del denaro in un'ottica di attesa con la guerra sullo sfondo e il fine mandato di Powell. In arrivo anche le trimestrali delle big Tech USA: Google, Amazon, Meta e Platform, dopo che Wall Street Journal ha diffuso la notizia che OpenAI avrebbe mancato gli obiettivi di numero di utenti e fatturato.

            Sessione debole per l'euro / dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,22%. Crollo dell'oro (-1,57%), che ha toccato 4.523,5 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 4,73%.

            Sale lo spread, attestandosi a +84 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,93%.

            Nello scenario borsistico europeo tentenna Francoforte, che cede lo 0,38%, in rosso Londra, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,20%, e sostanzialmente debole Parigi, che registra una flessione dello 0,59%.

            Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB che continua la seduta con un leggero calo dello 0,33%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 50.344 punti.

            In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,28%); sulla stessa linea, poco sopra la parità il FTSE Italia Star (+0,22%).

            In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo STMicroelectronics (+5,47%), Nexi (+3,50%), Prysmian (+1,42%) e Avio (+1,37%).

            I più forti ribassi, invece, si verificano su Brunello Cucinelli, che continua la seduta con -2,17%.

            Spicca la prestazione negativa di Hera, che scende del 2,10%.

            Campari scende del 2,01%.

            Calo deciso per Enel, che segna un -1,92%.

            In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Maire (+11,14%), LU-VE Group (+9,48%), Alerion Clean Power (+7,34%) e Revo Insurance (+3,29%).

            Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferragamo, che ottiene -5,89%.

            In perdita Safilo, che scende del 4,43%.

            Sotto pressione NewPrinces, con un forte ribasso del 3,04%.

            Soffre ENAV, che evidenzia una perdita del 2,42%.

            Tra le grandezze macroeconomiche più importanti:

            Mercoledì 29/04/2026
            09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. 1,2%)
            09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,5%; preced. 3,4%)
            10:00 Unione Europea: M3, annuale (atteso 3,1%; preced. 3%)
            11:00 Unione Europea: Fiducia imprese (atteso -7,2 punti; preced. -7 punti)
            11:00 Unione Europea: Fiducia economia (atteso 95,2 punti; preced. 96,2 punti)
            11:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -20,6 punti; preced. -16,3 punti)
            14:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 3%; preced. 2,7%).

            (Teleborsa) 29-04-2026 16:00

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Luve 52,40 +12,93 16.24.09 46,10 53,50 46,40
            Hera 3,986 -2,69 16.26.06 3,986 4,096 4,096
            Enav 4,906 -2,66 16.26.48 4,906 5,055 5,055
            Enel 9,687 -2,59 16.26.48 9,685 9,914 9,883
            Salvatore Ferragamo 7,26 -5,04 16.26.33 7,07 7,41 7,405
            Maire 16,51 +12,85 16.26.40 14,55 16,57 14,57
            Brunello Cucinelli 81,40 -1,79 16.25.13 80,88 82,72 82,56
            Stmicroelectronics 45,365 +7,51 16.26.51 42,95 45,49 42,97
            Revo Insurance 25,10 +3,29 16.17.40 24,30 25,10 24,30
            Prysmian 126,30 +2,52 16.26.43 122,80 126,45 123,60
            Nexi 3,98 +3,16 16.26.48 3,903 4,16 4,07
            Campari 6,16 -1,72 16.24.36 6,138 6,266 6,226
            Avio 31,09 +1,20 16.24.07 30,46 31,59 31,14
            Alerion 28,40 +6,97 16.25.47 27,00 28,65 27,00
            Newprinces 17,32 -2,48 16.26.02 17,21 17,72 17,72
            Safilo Group 1,596 -4,37 16.25.43 1,592 1,718 1,718


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