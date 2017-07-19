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Leggera diminuzione in tutti i mercati europei
(Teleborsa) - Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia. Stabile sulla piazza di New York l'S&P-500. Gli investitori si muovono con prudenza in vista dell'appuntamento stasera con la Federal Reserve che deciderà sui tassi di interesse, anche se il mercato si attende un nulla di fatto sul costo del denaro in un'ottica di attesa con la guerra sullo sfondo e il fine mandato di Powell. In arrivo anche le trimestrali delle big Tech USA: Google, Amazon, Meta e Platform, dopo che Wall Street Journal ha diffuso la notizia che OpenAI avrebbe mancato gli obiettivi di numero di utenti e fatturato.
Sessione debole per l'euro / dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,22%. Crollo dell'oro (-1,57%), che ha toccato 4.523,5 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 4,73%.
Sale lo spread, attestandosi a +84 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,93%.
Nello scenario borsistico europeo tentenna Francoforte, che cede lo 0,38%, in rosso Londra, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,20%, e sostanzialmente debole Parigi, che registra una flessione dello 0,59%.
Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB che continua la seduta con un leggero calo dello 0,33%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 50.344 punti.
In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,28%); sulla stessa linea, poco sopra la parità il FTSE Italia Star (+0,22%).
In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo STMicroelectronics (+5,47%), Nexi (+3,50%), Prysmian (+1,42%) e Avio (+1,37%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Brunello Cucinelli, che continua la seduta con -2,17%.
Spicca la prestazione negativa di Hera, che scende del 2,10%.
Campari scende del 2,01%.
Calo deciso per Enel, che segna un -1,92%.
In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Maire (+11,14%), LU-VE Group (+9,48%), Alerion Clean Power (+7,34%) e Revo Insurance (+3,29%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferragamo, che ottiene -5,89%.
In perdita Safilo, che scende del 4,43%.
Sotto pressione NewPrinces, con un forte ribasso del 3,04%.
Soffre ENAV, che evidenzia una perdita del 2,42%.
Tra le grandezze macroeconomiche più importanti:
Mercoledì 29/04/2026
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. 1,2%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,5%; preced. 3,4%)
10:00 Unione Europea: M3, annuale (atteso 3,1%; preced. 3%)
11:00 Unione Europea: Fiducia imprese (atteso -7,2 punti; preced. -7 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia economia (atteso 95,2 punti; preced. 96,2 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -20,6 punti; preced. -16,3 punti)
14:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 3%; preced. 2,7%).
(Teleborsa) 29-04-2026 16:00
Sessione debole per l'euro / dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,22%. Crollo dell'oro (-1,57%), che ha toccato 4.523,5 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 4,73%.
Sale lo spread, attestandosi a +84 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,93%.
Nello scenario borsistico europeo tentenna Francoforte, che cede lo 0,38%, in rosso Londra, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,20%, e sostanzialmente debole Parigi, che registra una flessione dello 0,59%.
Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB che continua la seduta con un leggero calo dello 0,33%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 50.344 punti.
In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,28%); sulla stessa linea, poco sopra la parità il FTSE Italia Star (+0,22%).
In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo STMicroelectronics (+5,47%), Nexi (+3,50%), Prysmian (+1,42%) e Avio (+1,37%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Brunello Cucinelli, che continua la seduta con -2,17%.
Spicca la prestazione negativa di Hera, che scende del 2,10%.
Campari scende del 2,01%.
Calo deciso per Enel, che segna un -1,92%.
In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Maire (+11,14%), LU-VE Group (+9,48%), Alerion Clean Power (+7,34%) e Revo Insurance (+3,29%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferragamo, che ottiene -5,89%.
In perdita Safilo, che scende del 4,43%.
Sotto pressione NewPrinces, con un forte ribasso del 3,04%.
Soffre ENAV, che evidenzia una perdita del 2,42%.
Tra le grandezze macroeconomiche più importanti:
Mercoledì 29/04/2026
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. 1,2%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,5%; preced. 3,4%)
10:00 Unione Europea: M3, annuale (atteso 3,1%; preced. 3%)
11:00 Unione Europea: Fiducia imprese (atteso -7,2 punti; preced. -7 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia economia (atteso 95,2 punti; preced. 96,2 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -20,6 punti; preced. -16,3 punti)
14:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 3%; preced. 2,7%).
(Teleborsa) 29-04-2026 16:00
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Luve
|52,40
|+12,93
|16.24.09
|46,10
|53,50
|46,40
|Hera
|3,986
|-2,69
|16.26.06
|3,986
|4,096
|4,096
|Enav
|4,906
|-2,66
|16.26.48
|4,906
|5,055
|5,055
|Enel
|9,687
|-2,59
|16.26.48
|9,685
|9,914
|9,883
|Salvatore Ferragamo
|7,26
|-5,04
|16.26.33
|7,07
|7,41
|7,405
|Maire
|16,51
|+12,85
|16.26.40
|14,55
|16,57
|14,57
|Brunello Cucinelli
|81,40
|-1,79
|16.25.13
|80,88
|82,72
|82,56
|Stmicroelectronics
|45,365
|+7,51
|16.26.51
|42,95
|45,49
|42,97
|Revo Insurance
|25,10
|+3,29
|16.17.40
|24,30
|25,10
|24,30
|Prysmian
|126,30
|+2,52
|16.26.43
|122,80
|126,45
|123,60
|Nexi
|3,98
|+3,16
|16.26.48
|3,903
|4,16
|4,07
|Campari
|6,16
|-1,72
|16.24.36
|6,138
|6,266
|6,226
|Avio
|31,09
|+1,20
|16.24.07
|30,46
|31,59
|31,14
|Alerion
|28,40
|+6,97
|16.25.47
|27,00
|28,65
|27,00
|Newprinces
|17,32
|-2,48
|16.26.02
|17,21
|17,72
|17,72
|Safilo Group
|1,596
|-4,37
|16.25.43
|1,592
|1,718
|1,718