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Giù Francoforte, bene invece Piazza Affari
(Teleborsa) - In un panorama europeo negativo, si registra una performance rialzista di Piazza Affari, che chiude la seduta sopra la parità. Gli investitori restano cauti in un contesto geopolitico fragile, mentre la tregua di due settimane fra USA ed Iran già è in bilico e lo Stretto di Hormuz di nuovo chiuso. Sostanzialmente tonico il mercato a stelle e strisce, con l'S&P-500 che registra una plusvalenza dello 0,52%.
A Milano bene l'energia con Eni e Tenaris e l'utility Terna, in denaro anche Leonardo su cui il governo ragiona per il prossimo amministratore delegato, si fa il nome di Lorenzo Mariani in sostituzione di Roberto Cingolani. Giù Cucinelli dopo i dati di fatturato del primo trimetre in crescita.
Sul fronte macro, negli Stati Uniti il PIL del 4° trimestre è stato rivisto al ribasso allo 0,5% dallo 0,7% della stima preliminare e rispetto al +4,4% del trimestre precedente. L'attenzione però è stata catalizzata dal dato chiave dell'inflazione implicita (PCE price index core), l'indicatore preferito dalla Federal Reserve per le decisioni di politica monetaria, che è aumentato dello 0,4% su mese e del 3% su anno, in linea con le previsioni degli analisti.
L'Euro / dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,35%. L'Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 4.793,4 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 5,03%.
In deciso rialzo lo spread, che si posiziona a +79 punti base, con un forte incremento di 4 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,80%.
Nello scenario borsistico europeo seduta negativa per Francoforte, che mostra una perdita dell'1,14%, senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e si muove sotto la parità Parigi, evidenziando un decremento dello 0,22%.
Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,50%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,44%, portandosi a 49.728 punti.
Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap, che mostra un calo dello 0,29%; come pure, leggermente negativo il FTSE Italia Star (-0,54%).
Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in evidenza ENI, che mostra un forte incremento del 3,96%.
Bilancio decisamente positivo per Leonardo, che vanta un progresso del 3,14%.
Buona performance per Tenaris, che cresce del 2,60%.
Sostenuta Terna, con un discreto guadagno del 2,49%.
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Recordati, che ha archiviato la seduta a -1,97%.
Contrazione moderata per Brunello Cucinelli, che soffre un calo dell'1,39%.
Sottotono Banca Mediolanum che mostra una limatura dell'1,08%.
Deludente Buzzi, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Comer Industries (+5,33%), Ascopiave (+3,30%), SOL (+3,13%) e MARR (+2,69%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Technoprobe, che ha chiuso a -3,71%.
Sotto pressione Reply, che accusa un calo del 3,41%.
Scivola Piaggio, con un netto svantaggio del 2,86%.
In rosso Juventus, che evidenzia un deciso ribasso del 2,70%.
(Teleborsa) 09-04-2026 18:02
A Milano bene l'energia con Eni e Tenaris e l'utility Terna, in denaro anche Leonardo su cui il governo ragiona per il prossimo amministratore delegato, si fa il nome di Lorenzo Mariani in sostituzione di Roberto Cingolani. Giù Cucinelli dopo i dati di fatturato del primo trimetre in crescita.
Sul fronte macro, negli Stati Uniti il PIL del 4° trimestre è stato rivisto al ribasso allo 0,5% dallo 0,7% della stima preliminare e rispetto al +4,4% del trimestre precedente. L'attenzione però è stata catalizzata dal dato chiave dell'inflazione implicita (PCE price index core), l'indicatore preferito dalla Federal Reserve per le decisioni di politica monetaria, che è aumentato dello 0,4% su mese e del 3% su anno, in linea con le previsioni degli analisti.
L'Euro / dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,35%. L'Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 4.793,4 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 5,03%.
In deciso rialzo lo spread, che si posiziona a +79 punti base, con un forte incremento di 4 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,80%.
Nello scenario borsistico europeo seduta negativa per Francoforte, che mostra una perdita dell'1,14%, senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e si muove sotto la parità Parigi, evidenziando un decremento dello 0,22%.
Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,50%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,44%, portandosi a 49.728 punti.
Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap, che mostra un calo dello 0,29%; come pure, leggermente negativo il FTSE Italia Star (-0,54%).
Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in evidenza ENI, che mostra un forte incremento del 3,96%.
Bilancio decisamente positivo per Leonardo, che vanta un progresso del 3,14%.
Buona performance per Tenaris, che cresce del 2,60%.
Sostenuta Terna, con un discreto guadagno del 2,49%.
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Recordati, che ha archiviato la seduta a -1,97%.
Contrazione moderata per Brunello Cucinelli, che soffre un calo dell'1,39%.
Sottotono Banca Mediolanum che mostra una limatura dell'1,08%.
Deludente Buzzi, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Comer Industries (+5,33%), Ascopiave (+3,30%), SOL (+3,13%) e MARR (+2,69%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Technoprobe, che ha chiuso a -3,71%.
Sotto pressione Reply, che accusa un calo del 3,41%.
Scivola Piaggio, con un netto svantaggio del 2,86%.
In rosso Juventus, che evidenzia un deciso ribasso del 2,70%.
(Teleborsa) 09-04-2026 18:02
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Leonardo
|59,44
|+3,14
|17.38.26
|56,12
|59,50
|57,23
|Piaggio
|1,562
|-2,86
|17.35.05
|1,542
|1,59
|1,59
|Juventus Fc
|2,018
|-2,70
|17.35.17
|2,018
|2,088
|2,072
|Terna
|10,305
|+2,49
|17.35.11
|10,09
|10,305
|10,10
|Ascopiave
|3,605
|+3,30
|17.35.01
|3,52
|3,605
|3,52
|Marr
|8,40
|+2,69
|17.36.31
|8,07
|8,40
|8,15
|Recordati Ord
|48,70
|-1,97
|17.37.53
|48,58
|50,00
|49,68
|Eni
|24,43
|+3,96
|17.38.47
|23,67
|24,43
|24,005
|Brunello Cucinelli
|79,66
|-1,39
|17.37.52
|78,80
|80,36
|79,00
|Sol
|59,30
|+3,13
|17.35.13
|57,30
|59,80
|57,90
|Tenaris
|25,68
|+2,60
|17.39.50
|25,14
|25,81
|25,24
|Banca Mediolanum
|18,30
|-1,08
|17.35.04
|18,2325
|18,53
|18,40
|Reply
|79,30
|-3,41
|17.39.34
|78,10
|81,70
|81,30
|Comer Industries
|43,50
|+5,33
|17.35.02
|43,00
|45,30
|45,30
|Technoprobe
|16,09
|-3,71
|17.35.01
|15,83
|16,68
|16,64
|Buzzi
|46,48
|-1,06
|17.36.26
|45,81
|46,83
|46,80