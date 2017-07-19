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Giornata difficile per l'equity europeo con incertezza sul destino della guerra
(Teleborsa) - Seduta negativa per le Borse europee, con il sentiment colpito dalla crescente incertezza sul conflitto in Medio Oriente. La televisione di stato iraniana afferma che il paese ha iniziato una nuova ondata di attacchi missilistici contro Israele. Abu Dhabi ha invece riferito che due persone sono rimaste uccise da detriti missilistici e tre ferite. Secondo un'indiscrezione di Bloomberg, i funzionari dell'amministrazione statunitense stanno valutando le possibili ripercussioni sull'economia di un potenziale aumento dei prezzi del petrolio fino a 200 dollari al barile, un segnale che indica come alti funzionari stiano studiando le possibili conseguenze di scenari estremi relativi alla guerra con l'Iran.
Sul fronte delle trimestrali, il gruppo svedese di moda H&M ha registrato un aumento dell'utile operativo leggermente superiore alle attese nel periodo dicembre-febbraio, il big ceco della difesa CSG ha rispettato gli impegni presi in sede di IPO per il 2025, conseguendo risultati in linea o superiori alle aspettative (ricavi a 6,7 miliardi di euro, +71,7%, Adjusted Operating EBIT a 1,6 miliardi con margine del 24,1%), mentre ProSiebenSat.1 (controllata da MFE) ha registrato un calo del 28% nell'utile core rettificato per il 2025.
Per quanto riguarda i dati macroeconomici, l'indice di fiducia dei consumatori tedeschi, pubblicato dall'istituto di ricerche di mercato GfK, è sceso di 3,2 punti attestandosi a -28,0 per aprile.
Tra i commenti sulla politica monetaria, Joachim Nagel, governatore della Bundesbank tedesca ha affermato che la BCE ha "un'opzione" per aumentare i tassi d'interesse nella prossima riunione qualora la guerra in Medio Oriente facesse temere un'impennata dell'inflazione nella zona euro.
L'Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04%. Giornata da dimenticare per l'oro, che scambia a 4.430,8 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,68%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,78%.
Balza in alto lo spread, posizionandosi a +91 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,92%.
Tra gli indici di Eurolandia seduta negativa per Francoforte, che mostra una perdita dell'1,24%, sotto pressione Londra, che accusa un calo dello 0,80%, e tentenna Parigi, che cede lo 0,69%.
Giornata "no" per la Borsa italiana, in flessione dello 0,74% sul FTSE MIB, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 45.962 punti, in calo dello 0,73%.
Negativo il FTSE Italia Mid Cap (-1,06%); come pure, variazioni negative per il FTSE Italia Star (-0,86%).
Al top tra le azioni più importanti di Milano, segna un buon incremento ENI, che riporta un +1,19% rispetto al precedente.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Prysmian, che ottiene -2,05%.
Scivola Stellantis, con un netto svantaggio dell'1,87%.
In rosso Leonardo, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,73%.
Spicca la prestazione negativa di Nexi, che scende dell'1,67%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Danieli (+4,86%) e MFE B (+0,55%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su SOL, che prosegue le contrattazioni a -4,75%.
Seduta negativa per Technoprobe, che scende del 4,31%.
Avio scende del 3,30%.
Calo deciso per Ferragamo, che segna un -2,18%.
(Teleborsa) 26-03-2026 09:30
Sul fronte delle trimestrali, il gruppo svedese di moda H&M ha registrato un aumento dell'utile operativo leggermente superiore alle attese nel periodo dicembre-febbraio, il big ceco della difesa CSG ha rispettato gli impegni presi in sede di IPO per il 2025, conseguendo risultati in linea o superiori alle aspettative (ricavi a 6,7 miliardi di euro, +71,7%, Adjusted Operating EBIT a 1,6 miliardi con margine del 24,1%), mentre ProSiebenSat.1 (controllata da MFE) ha registrato un calo del 28% nell'utile core rettificato per il 2025.
Per quanto riguarda i dati macroeconomici, l'indice di fiducia dei consumatori tedeschi, pubblicato dall'istituto di ricerche di mercato GfK, è sceso di 3,2 punti attestandosi a -28,0 per aprile.
Tra i commenti sulla politica monetaria, Joachim Nagel, governatore della Bundesbank tedesca ha affermato che la BCE ha "un'opzione" per aumentare i tassi d'interesse nella prossima riunione qualora la guerra in Medio Oriente facesse temere un'impennata dell'inflazione nella zona euro.
L'Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04%. Giornata da dimenticare per l'oro, che scambia a 4.430,8 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,68%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,78%.
Balza in alto lo spread, posizionandosi a +91 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,92%.
Tra gli indici di Eurolandia seduta negativa per Francoforte, che mostra una perdita dell'1,24%, sotto pressione Londra, che accusa un calo dello 0,80%, e tentenna Parigi, che cede lo 0,69%.
Giornata "no" per la Borsa italiana, in flessione dello 0,74% sul FTSE MIB, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 45.962 punti, in calo dello 0,73%.
Negativo il FTSE Italia Mid Cap (-1,06%); come pure, variazioni negative per il FTSE Italia Star (-0,86%).
Al top tra le azioni più importanti di Milano, segna un buon incremento ENI, che riporta un +1,19% rispetto al precedente.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Prysmian, che ottiene -2,05%.
Scivola Stellantis, con un netto svantaggio dell'1,87%.
In rosso Leonardo, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,73%.
Spicca la prestazione negativa di Nexi, che scende dell'1,67%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Danieli (+4,86%) e MFE B (+0,55%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su SOL, che prosegue le contrattazioni a -4,75%.
Seduta negativa per Technoprobe, che scende del 4,31%.
Avio scende del 3,30%.
Calo deciso per Ferragamo, che segna un -2,18%.
(Teleborsa) 26-03-2026 09:30
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Sol
|49,50
|-4,07
|9.59.49
|48,55
|51,80
|51,40
|Stellantis
|5,814
|-2,09
|9.59.46
|5,801
|5,902
|5,901
|Prysmian
|96,64
|-1,81
|9.59.48
|96,32
|97,38
|97,36
|Leonardo
|57,98
|-1,76
|9.59.50
|57,72
|59,72
|59,72
|Nexi
|2,988
|-2,19
|9.59.31
|2,985
|3,04
|3,00
|Mfe B
|3,32
|+0,61
|9.56.23
|3,282
|3,322
|3,30
|Technoprobe
|14,42
|-4,44
|9.59.13
|14,40
|14,89
|14,89
|Avio
|33,45
|-3,88
|9.59.39
|33,40
|34,65
|34,65
|Eni
|23,44
|+1,12
|9.59.54
|23,30
|23,515
|23,30
|Salvatore Ferragamo
|6,615
|-0,53
|9.58.42
|6,48
|6,64
|6,61
|Danieli & C
|62,00
|+3,85
|9.58.59
|59,40
|63,30
|59,40