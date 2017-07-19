Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            Eventi e scadenze del 6 maggio 2026

            void image (Teleborsa) -

            Mercoledì 06/05/2026


            Appuntamenti:
            Salone del Risparmio 2026 - Allianz MiCo, Milano - XVI edizione del grande evento internazionale dedicato all'industria del risparmio gestito in Europa, organizzato da Assogestioni, con il titolo tematico "Risparmio in movimento. Attivare la liquidità, accelerare la crescita" per offrire ai partecipanti l'opportunità di aggiornarsi su tematiche normative, fiscali ed operative. Euronext sarà presente questanno al Salone del Risparmio con tre giornate di conferenze, incontri e occasioni di confronto (da martedì 05/05/2026 a giovedì 07/05/2026)
            Netcomm FORUM 2026 - The Digital Commerce & Retail Event - Allianz MiCo, Milano - 21ª edizione dell'evento di riferimento per il mondo dell'e-commerce e dell'innovazione digitale, dal tema "The New Era of Digital & Omnichannel Experience", dedicato alla trasformazione del commercio digitale nell'era dell'intelligenza artificiale. Promosso da Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale Italiano (da mercoledì 06/05/2026 a giovedì 07/05/2026)
            ASviS - Festival dello Sviluppo sostenibile 2026 - Decima edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (da mercoledì 06/05/2026 a venerdì 22/05/2026)
            09:30 - ANSFISA - "Infrastrutture, ricostruzione e prevenzione del rischio" - Sede Regione Emilia Romagna, Bologna - Incontro "Ricostruzione, mitigazione del rischio, sostenibilità dei territori e delle infrastrutture di trasporto", promosso da ANSFISA, in collaborazione con RemTech Expo, la Regione Emilia-Romagna e SOGESID. Parteciperanno rappresentati delle istituzioni e del territorio, gestori e operatori del settore per confrontarsi sugli interventi di mitigazione del rischio da dissesto idrogeologico e tutela del territorio. Prevista la presenza del Sottosegretario Morelli e l'intervento da remoto del Viceministro Rixi
            10:20 - Politica europea - Piero Cipollone interviene al Festival ASviS - Keynote speech di Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE, al Festival dello Sviluppo sostenibile 2026 - ASviS
            11:00 - Presentazione della IV edizione della Giornata della Ristorazione - Roma - Conferenza stampa di presentazione della IV edizione della Giornata della Ristorazione organizzata da FIPE-Confcommercio. Saranno presentati temi e iniziative che verranno realizzate per questa edizione, e i dati inediti dell'indagine "The Italian Table Abroad - Monitoring sulla presenza e il posizionamento dei ristoranti italiani all'estero". Tra gli interventi, il Presidente di Fipe-Confcommercio, il Direttore de La Cucina Italiana, il DG del Gruppo Sanpellegrino e l'AD di Metro Italia
            11:30 - Presentazione di Assaggi 2026 - Il Salone dell'Enogastronomia Laziale - Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano a P.za di Pietra, Roma - Conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2026 di Assaggi, la 5ª edizione del Salone dell'Enogastronomia Laziale che si svolgerà dal 16 al 18 maggio a Viterbo
            12:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene alla conferenza stampa di presentazione della terza edizione di HeySun
            14:00 - Camera dei Deputati - Copasir audizione Lo Voi - Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l'audizione di Francesco Lo Voi, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
            14:15 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Wedekind - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento "Nucleare: la sfida energetica per la crescita del Paese", promosso da Agenda Italia
            15:00 - Question time - Ministro Urso - Palazzo Montecitorio - Question time con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, alla Camera dei Deputati
            17:00 - Cerimonia in occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli - Gemona del Friuli (UD) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e numerose autorità dello Stato, partecipano al Consiglio regionale straordinario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che celebra il cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli
            Borsa:
            Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività
            Aziende:
            Ariston Holding - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
            Banca Generali - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
            BMW - Risultati di periodo
            BPER Banca - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2026
            Campari - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
            Cellularline - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
            Edison R - CDA: Approvazione resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026
            ENI - Appuntamento: Comunicato stampa sugli esiti assembleari - Assemblea: Relazione finanziaria annuale 2025 - (unica convocazione)
            Esprinet - Appuntamento: Partecipazione alla TP ICAP Midcap Annual Conference, organizzata da TP ICAP
            Fineco - CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2026
            Goodyear Tire & Rubber - Risultati di periodo
            Leonardo - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati del 1Q 2026 - ore 15.30
            Lottomatica - Appuntamento: Earnings Call con la comunità finanziaria per commentare i risultati
            Marriott International - Risultati di periodo
            MetLife - Risultati di periodo
            Nexi - CDA: Approvazione della Trimestrale Consolidata al 31.03.2026
            Novo Nordisk A/S - Risultati di periodo
            Poste Italiane - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026
            Technogym - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
            Telecom Italia - CDA: Approvazione dell'informativa finanziaria al 31 marzo 2026
            Uber Technologies - Risultati di periodo
            Unicredit - CDA: Approvazione della Trimestrale consolidata al 31/3/2026
            Walt Disney - Risultati di periodo
            Warner Bros Discovery - Risultati di periodo
            Zalando - Risultati di periodo: Publication of the first quarter results 2026
            Zignago Vetro - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive


            (Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

            (Teleborsa) 06-05-2026 08:10

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Banca Generali 55,80 +1,64 9.32.12 55,40 55,85 55,40
            Lottomatica Group 25,63 +4,40 9.36.44 25,29 26,00 26,00
            Finecobank 21,59 +2,57 9.37.06 21,33 21,68 21,43
            Leonardo 54,88 +3,00 9.37.13 54,30 55,81 54,95
            Zignago Vetro 6,95 +0,29 9.33.24 6,93 6,98 6,93
            Unicredit 69,87 +3,02 9.37.15 68,97 70,33 69,30
            Eni 23,415 -2,29 9.37.14 23,275 23,725 23,715
            Telecom Italia 0,6608 +1,07 9.37.16 0,655 0,6622 0,655
            Bper Banca 12,99 +2,49 9.37.16 12,836 13,014 12,856
            Poste Italiane 22,44 +0,99 9.36.44 22,24 22,45 22,33
            Zalando 20,26 -3,57 9.26.35 20,17 21,20 21,20
            Nexi 4,086 -0,10 9.36.57 4,069 4,115 4,09
            Campari 6,348 -0,03 9.37.06 6,33 6,47 6,42
            Edison R 2,19 +0,00 9.28.56 2,17 2,19 2,185
            Ariston Holding 3,91 -0,10 9.29.49 3,824 3,934 3,824
            Cellularline 2,19 +0,92 9.26.04 2,16 2,19 2,16
            Esprinet 5,72 +0,53 9.32.25 5,72 5,765 5,75
            Technogym 19,50 +0,57 9.37.08 19,46 19,63 19,54


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.