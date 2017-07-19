Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Eventi e scadenze del 4 marzo 2026
Appuntamenti:
PFI2026 - Premio Film Impresa - Roma, Cinema Quattro Fontane - 4ª edizione della manifestazione dedicata al cinema d'impresa con incontri, talk e programmi tematici che affronteranno l'impresa del racconto e della comunicazione. Manifestazione ideata e realizzata da Unindustria con il supporto di Confindustria. Il 4 marzo alle ore 19.30 interverrà il ministro Urso (da lunedì 02/03/2026 a mercoledì 04/03/2026)
MWC Barcelona 2026 - Si svolge a Barcellona l'annuale "Mobile World Congress", il più importante evento dedicato alla telefonia mobile e al mondo dell'innovazione ad ampio raggio che riunisce decine di migliaia di dirigenti di alto livello delle migliori aziende globali, governi internazionali e imprese tecnologiche all'avanguardia. Quest'anno si celebra il 20° anniversario di MWC in Barcellona (da lunedì 02/03/2026 a giovedì 05/03/2026)
Assolombarda - "Shipping, Forwarding & Logistics meet Industry" - Centro Congressi Assolombarda, Milano - 10ª edizione dell'evento di Assolombarda dedicato al settore della logistica, dello shipping e delle spedizioni, con focus sulle strategie innovative per la competitività del sistema industriale e logistico italiano. Tra gli interventi istituzionali e i panel in programma hanno confermato la loro presenza Edoardo Rixi (Vice Ministro Infrastrutture e Trasporti), Alvise Biffi (Presidente Assolombarda) e Marco Bucci (Presidente Regione Liguria) (da martedì 03/03/2026 a mercoledì 04/03/2026)
ITB Berlin 2026 - Berlin ExpoCenter City - ITB Berlin è uno degli eventi annuali più importanti a livello mondiale nel settore del turismo. Con il tema "Discover the stories behind 60 years of legacy", la fiera riunisce professionisti del settore turistico, offrendo un'opportunità unica per esplorare le ultime tendenze, innovazioni e sviluppi nel campo del turismo globale. Oltre alla tradizionale fiera espositiva, la ITB Berlin 2025 ospita l'ITB Berlin Convention (da martedì 03/03/2026 a giovedì 05/03/2026)
130° Consiglio nazionale della Fabi - East End Studios, Milano - Evento della FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani) dal titolo "Next generation bank. Come eravamo, come siamo, come saremo. I cambiamenti nelle banche nell'era digitale". Interverranno i vertici dell'Abi e di Federcasse, gli amministratori delegati e i responsabili del personale e delle relazioni sindacali dei maggiori gruppi bancari oltre a giornalisti economici di tv e carta stampata (da martedì 03/03/2026 a giovedì 05/03/2026)
CyberSEC2026 - Scuola Superiore di Polizia, Roma - 5ª edizione della Conferenza organizzata da CyberSecurity Italia in collaborazione con la Polizia di Stato, dal titolo "Cybercrime e CyberWar: Norme, Geopolitica e Cybersecurity per una Difesa Comune". Interverranno, tra gli altri, i ministri Piantedosi e Urso, Vittorio Pisani (Capo della Polizia), Vittorio Rizzi (DG DIS), Bruno Frattasi (DG Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) e Ivano Gabrielli (Direttore Servizio Polizia Postale e Sicurezza Cibernetica) (da mercoledì 04/03/2026 a giovedì 05/03/2026)
2026 IIF European Summit - Bruxelles & Online - Il vertice, dell'IIF (Institute of International Finance) riunirà i maggiori policymakers e le principali istituzioni finanziarie globali. Focus su "Securing Growth – Innovating to Compete". Parteciperà, tra gli altri, Luis de Guindos (Vicepresidente della Banca centrale europea) (da mercoledì 04/03/2026 a giovedì 05/03/2026)
KEY – The Energy Transition Expo - Fiera di Rimini - Quarta edizione della manifestazione di IEG (Italian Exhibition Group) di riferimento in Europa, Africa e nel bacino del Mediterraneo dedicata alla transizione energetica e alle energie rinnovabili. L'evento mira a promuovere l'incontro e il confronto fra i key player dell'energia per favorire l'interlocuzione con le Istituzioni. Tra le priorità di questa edizione, il rafforzamento del profilo internazionale (da mercoledì 04/03/2026 a venerdì 06/03/2026)
Fed - Beige Book
MECSPE 2026 - BolognaFiere - 24ª edizione del grande appuntamento dedicato alle innovazioni per l'industria manifatturiera, con oltre 2.000 aziende espositrici italiane e internazionali. Tre i filoni tematici: formazione, digitalizzazione e sostenibilità. Importante occasione per conoscere le principali innovazioni tecnologiche nell'ambito dei processi industriali, sia nelle aree espositive che in quelle dimostrative. Quest'anno, tra i modelli presenti anche la Fabbrica Relazionale (da mercoledì 04/03/2026 a venerdì 06/03/2026)
09:30 - Relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza - Aula dei Gruppi parlamentari della Camera - Presentazione della Relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza. Saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Illustra il Direttore generale del DIS, Vittorio Rizzi. Interviene il Presidente del Copasir, Lorenzo Guerini. Conclusioni del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio – Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano
10:00 - ADR e ENAC - "Concorrenza e trasporto aereo nel sistema delle infrastrutture strategiche" - Terminal 5 dell'aeroporto di Roma Fiumicino - Incontro organizzato da ENAC e Aeroporti di Roma promosso nel ricordo di Antonio Catricalà. Interverranno, tra gli altri, Marco Troncone (AD di Aeroporti di Roma), Pierluigi Di Palma (Presidente dell'ENAC), Vincenzo Nunziata (Presidente di Aeroporti di Roma) e Edoardo Rixi (Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti)
10:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica incontra Tharman Shanmugaratnam - Quirinale - Il Presidente Sergio Mattarella incontra il Presidente della Repubblica di Singapore, Tharman Shanmugaratnam
11:00 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Latina - Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà alla presentazione del progetto del collegamento stradale Cisterna-Valmontone - Teatro D'Annunzio
15:00 - Question time - Ministro Urso - Palazzo Montecitorio - Question time con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, alla Camera
15:00 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Maddaloni (CE) - Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà alla cerimonia di apertura del casello autostradale (uscita dell'autostrada A30)
16:00 - "Laying the Groundwork for Jobs in Africa" - Roma, Palazzo Koch - Il Convegno "Laying the Groundwork for Jobs in Africa: core infrastractures & business environment" sarà aperto dal Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta. Seguiranno gli interventi della Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, del Presidente della Repubblica di Singapore Tharman Shanmugaratnam e del Presidente del World Bank Group Ajay Banga. Parteciperà anche, tra agli altri, Claudio Descalzi, CEO di Eni
18:00 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra Abdullah bin Zayed Al Nahyan - il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra a Palazzo Chigi il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti Abdullah bin Zayed Al Nahyan
Aziende:
Amplifon - CDA: Bilancio
Banca Generali - CDA: Progetto di bilancio integrato al 31 dicembre 2025
Bayer - Risultati di periodo
Campari - CDA: Bilancio
Fineco - Appuntamento: Capital Markets Day
Intercos - CDA: Bilancio
Maire - CDA: Bilancio
Masi Agricola - CDA: Bilancio
Nexi - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio Nexi S.p.A., Bilancio Consolidato al 31.12.2025 e Piano strategico
Sandoz - Risultati di periodo
Snam - CDA: Piano strategico 2026-2030 e Bilancio consolidato 2025
