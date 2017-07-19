Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Europa in rosso, ecco gli unici 9 titoli al rialzo sui principali mercati europei
(Teleborsa) - I listini europei affrontano un'altra giornata di intensa pressione a causa del conflitto in Medio Oriente. La reazione iraniana agli attacchi di Usa e Israele paralizzando l'intera area, con enormi conseguenze sui mercati mondiali. L'annuncio della chiusura dello stretto di Hormuz e i bombardamenti sugli impianti gasiferi e petroliferi in Qatar e Arabia Saudita hanno fatto schizzare i prezzi dell'energia, mentre il timore per la sicurezza dei voli sta paralizzando scali internazionali come Doha e Dubai, con ripercussioni a catena sui viaggi in tutto il mondo.
In borsa sono pochissimi i titoli che stanno sfuggendo dal segno meno. Nei principali listini europei - Francoforte, Londra, Milano e Parigi - i titoli che scambiano al rialzo sono solamente dieci.
Il migliore di questa breve lista è Lottomatica che scambia intorno al +5,5%. L'operatore italiano nel mercato del gioco legale e delle scommesse sportive sta sfruttando la scia offerta dal netto balzo degli utili nel 2025 presentato nel report annuale in mattinata, con ricavi pari a 2,25 miliardi (+12%), Ebitda adjusted a 856 milioni (+21%), utile netto adjusted a 369 milioni (+45%) e la proposta di distribuzione di un dividendo di 0,44 euro per azione.
Rimanendo a Piazza Affari, tra i titoli in timido rialzo c'è invece Leonardo che scambia intorno al +1%.
In Europa segnali di resistenza arrivano soprattutto da alcune aziende legate al settore medicale: in particolare, a Londra guida il listino con guadagni vicino al 4% Smith & Nephew, azienda britannica produttrice di dispositivi medici avanzati, specializzata in ortopedia e cura delle ferite. In positivo al FTSE 100 anche Hikma, società farmaceutica focalizzata sulla produzione di farmaci generici, iniettabili e specialistici. A Francoforte l'unica in territorio positivo oltre alla società che gestisce la borsa, Deutsche Boerse, è Fresenius Medical Care, multinazionale tedesca specializzata in prodotti e servizi per pazienti con insufficienza renale cronica.
A Parigi scambiano sopra la parità due aziende legate al settore di IT Services: si tratta di Teleperformance, operatore a livello mondiale nei servizi in outsourcing di customer experience e gestione dei processi aziendali, e di Capgemini, la multinazionale francese specializzata nella consulenza informatica, trasformazione digitale e servizi ingegneristici. Sopra la parità anche Edenred, azione attiva nelle soluzioni di pagamento per il mondo del lavoro con i Ticket Restaurant.
(Teleborsa) 03-03-2026 13:22
In borsa sono pochissimi i titoli che stanno sfuggendo dal segno meno. Nei principali listini europei - Francoforte, Londra, Milano e Parigi - i titoli che scambiano al rialzo sono solamente dieci.
Il migliore di questa breve lista è Lottomatica che scambia intorno al +5,5%. L'operatore italiano nel mercato del gioco legale e delle scommesse sportive sta sfruttando la scia offerta dal netto balzo degli utili nel 2025 presentato nel report annuale in mattinata, con ricavi pari a 2,25 miliardi (+12%), Ebitda adjusted a 856 milioni (+21%), utile netto adjusted a 369 milioni (+45%) e la proposta di distribuzione di un dividendo di 0,44 euro per azione.
Rimanendo a Piazza Affari, tra i titoli in timido rialzo c'è invece Leonardo che scambia intorno al +1%.
In Europa segnali di resistenza arrivano soprattutto da alcune aziende legate al settore medicale: in particolare, a Londra guida il listino con guadagni vicino al 4% Smith & Nephew, azienda britannica produttrice di dispositivi medici avanzati, specializzata in ortopedia e cura delle ferite. In positivo al FTSE 100 anche Hikma, società farmaceutica focalizzata sulla produzione di farmaci generici, iniettabili e specialistici. A Francoforte l'unica in territorio positivo oltre alla società che gestisce la borsa, Deutsche Boerse, è Fresenius Medical Care, multinazionale tedesca specializzata in prodotti e servizi per pazienti con insufficienza renale cronica.
A Parigi scambiano sopra la parità due aziende legate al settore di IT Services: si tratta di Teleperformance, operatore a livello mondiale nei servizi in outsourcing di customer experience e gestione dei processi aziendali, e di Capgemini, la multinazionale francese specializzata nella consulenza informatica, trasformazione digitale e servizi ingegneristici. Sopra la parità anche Edenred, azione attiva nelle soluzioni di pagamento per il mondo del lavoro con i Ticket Restaurant.
(Teleborsa) 03-03-2026 13:22
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Fresenius Medical Care
|Lottomatica Group
|21,44
|+4,79
|13.51.35
|20,80
|21,78
|20,98
|Deutsche Boerse
|238,50
|+1,75
|11.03.49
|238,50
|240,20
|240,20