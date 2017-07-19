Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Eurolandia in calo, con Piazza Affari fanalino di coda
(Teleborsa) - La Borsa di Milano è in netta decrescita, mentre le principali Borse europee si riducono in modo più moderato. Il clima risente delle crescenti tensioni geopolitiche, a causa delle minacce di Trump sulla Groenlandia, e dei toni aspri dei leader presenti a Davos.
Sulla Groenlandia, la presidente della BCE Lagarde pensa che si stia assistendo "all'aprirsi di un velo su un nuovo ordine internazionale", cosa che "deve portare a una revisione profonda nel modo in cui organizziamo la nostra economia in Europa, in cui gestiamo le relazioni con gli altri Paesi nel mondo che giocano secondo le nostre stesse regole".
In ambito bancario, la numero uno di Commerzbank Bettina Orlopp ha ribadito la sua posizione a proposito di Unicredit, affermando che si tratta semplicemente di "un investitore" e che la strada maestra resta la soluzione stand alone.
Tornando in Italia, il Tesoro ha collocato 1,587 miliardi di euro, leggermente inferiore all'importo massimo offerto di 2 miliardi di euro, nella quarta tranche del BTP 4,65% 30 anni scadenza 01-10-2055 nell'ambito di un'operazione di concambio, riacquistando contestualmente cinque BTP con scadenze 2026-2028.
L'Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,11%. Sessione euforica per l'oro, che mostra un balzo del 2,11%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 60,36 dollari per barile.
Invariato lo spread, che si posiziona a +65 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,52%.
Tra i mercati del Vecchio Continente scivola Francoforte, con un netto svantaggio dell'1,07%, contrazione moderata per Londra, che soffre un calo dello 0,32%, e sottotono Parigi che mostra una limatura dello 0,38%.
Giornata "no" per la Borsa italiana, in flessione dell'1,15% sul FTSE MIB, continuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi, in essere da venerdì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share perde l'1,13%, continuando la seduta a 46.983 punti.
Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,53%); come pure, sotto la parità il FTSE Italia Star, che mostra un calo dello 0,40%.
In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Tenaris (+2,27%), Amplifon (+1,64%), DiaSorin (+0,83%) e Buzzi (+0,66%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Fincantieri, che ottiene -2,87%.
In rosso Banca Popolare di Sondrio, che evidenzia un deciso ribasso del 2,86%.
Spicca la prestazione negativa di BPER Banca, che scende del 2,43%.
Unipol scende del 2,19%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Pharmanutra (+3,60%), Ferretti (+3,40%), Comer Industries (+2,37%) e ERG (+2,03%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Credem, che ottiene -3,77%.
Calo deciso per Technoprobe, che segna un -2,56%.
Sotto pressione Danieli, con un forte ribasso del 2,12%.
Soffre NewPrinces, che evidenzia una perdita dell'1,95%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:
Mercoledì 21/01/2026
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,3%; preced. 3,2%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,2%)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, annuale (preced. 3,4%)
16:00 USA: Vendita case in corso, mensile (atteso -2,6%; preced. 3,3%)
Giovedì 22/01/2026
00:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso 357 Mld ¥; preced. 322,2 Mld ¥)
14:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 4,3%; preced. 3,8%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 203K unità; preced. 198K unità).
(Teleborsa) 21-01-2026 13:00
Sulla Groenlandia, la presidente della BCE Lagarde pensa che si stia assistendo "all'aprirsi di un velo su un nuovo ordine internazionale", cosa che "deve portare a una revisione profonda nel modo in cui organizziamo la nostra economia in Europa, in cui gestiamo le relazioni con gli altri Paesi nel mondo che giocano secondo le nostre stesse regole".
In ambito bancario, la numero uno di Commerzbank Bettina Orlopp ha ribadito la sua posizione a proposito di Unicredit, affermando che si tratta semplicemente di "un investitore" e che la strada maestra resta la soluzione stand alone.
Tornando in Italia, il Tesoro ha collocato 1,587 miliardi di euro, leggermente inferiore all'importo massimo offerto di 2 miliardi di euro, nella quarta tranche del BTP 4,65% 30 anni scadenza 01-10-2055 nell'ambito di un'operazione di concambio, riacquistando contestualmente cinque BTP con scadenze 2026-2028.
L'Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,11%. Sessione euforica per l'oro, che mostra un balzo del 2,11%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 60,36 dollari per barile.
Invariato lo spread, che si posiziona a +65 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,52%.
Tra i mercati del Vecchio Continente scivola Francoforte, con un netto svantaggio dell'1,07%, contrazione moderata per Londra, che soffre un calo dello 0,32%, e sottotono Parigi che mostra una limatura dello 0,38%.
Giornata "no" per la Borsa italiana, in flessione dell'1,15% sul FTSE MIB, continuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi, in essere da venerdì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share perde l'1,13%, continuando la seduta a 46.983 punti.
Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,53%); come pure, sotto la parità il FTSE Italia Star, che mostra un calo dello 0,40%.
In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Tenaris (+2,27%), Amplifon (+1,64%), DiaSorin (+0,83%) e Buzzi (+0,66%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Fincantieri, che ottiene -2,87%.
In rosso Banca Popolare di Sondrio, che evidenzia un deciso ribasso del 2,86%.
Spicca la prestazione negativa di BPER Banca, che scende del 2,43%.
Unipol scende del 2,19%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Pharmanutra (+3,60%), Ferretti (+3,40%), Comer Industries (+2,37%) e ERG (+2,03%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Credem, che ottiene -3,77%.
Calo deciso per Technoprobe, che segna un -2,56%.
Sotto pressione Danieli, con un forte ribasso del 2,12%.
Soffre NewPrinces, che evidenzia una perdita dell'1,95%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:
Mercoledì 21/01/2026
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,3%; preced. 3,2%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,2%)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, annuale (preced. 3,4%)
16:00 USA: Vendita case in corso, mensile (atteso -2,6%; preced. 3,3%)
Giovedì 22/01/2026
00:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso 357 Mld ¥; preced. 322,2 Mld ¥)
14:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 4,3%; preced. 3,8%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 203K unità; preced. 198K unità).
(Teleborsa) 21-01-2026 13:00
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Amplifon
|13,65
|+1,64
|13.31.52
|13,435
|13,775
|13,48
|Erg
|22,10
|+2,03
|13.32.33
|21,76
|22,26
|21,84
|Bca Pop Sondrio
|16,49
|-2,91
|13.32.02
|16,455
|16,92
|16,92
|Unicredit
|69,64
|-2,22
|13.33.07
|69,61
|71,12
|70,77
|Danieli & C
|55,60
|-1,59
|13.31.53
|54,90
|56,60
|56,50
|Bper Banca
|11,455
|-2,51
|13.33.14
|11,44
|11,72
|11,70
|Tenaris
|18,545
|+2,52
|13.33.13
|18,20
|18,55
|18,24
|Unipol
|19,40
|-2,41
|13.32.26
|19,395
|19,72
|19,64
|Diasorin
|74,98
|+0,78
|13.32.35
|74,30
|76,36
|74,34
|Comer Industries
|51,80
|+2,37
|13.20.21
|50,60
|51,80
|50,60
|Ferretti
|3,848
|+3,89
|13.32.54
|3,744
|3,85
|3,78
|Technoprobe
|15,58
|-2,62
|13.31.06
|15,52
|16,29
|16,22
|Buzzi
|48,68
|+0,66
|13.31.48
|48,10
|48,80
|48,46
|Pharmanutra
|66,50
|+4,07
|13.32.53
|63,90
|68,10
|63,90
|Fincantieri
|18,58
|-3,08
|13.33.16
|18,58
|19,30
|19,28
|Credem
|14,78
|-3,90
|13.32.48
|14,78
|15,36
|15,36
|Newprinces
|19,08
|-1,85
|13.32.12
|18,98
|19,44
|19,44