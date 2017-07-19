Dati
            BTP Valore, nuova emissione dal 2 al 6 marzo con meccanismo "step-up" di 2+2+2 anni

            News Image (Teleborsa) - Il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha annunciato una nuova emissione di BTP Valore da lunedì 2 a venerdì 6 marzo (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata. Si tratta di una famiglia di titoli di Stato italiani dedicata esclusivamente ai risparmiatori individuali, persone fisiche o affini (i cosiddetti sottoscrittori retail).

            Il nuovo titolo avrà una durata di 6 anni, cedole crescenti nel tempo pagate ogni tre mesi, secondo un meccanismo "step-up" di 2+2+2 anni. Il premio finale extra per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza sarà pari allo 0,8% del capitale nominale investito.

            I tassi minimi garantiti dei primi 2 anni, dei successivi 2 e degli ultimi 2 anni, insieme al codice ISIN che identifica il titolo, verranno resi noti venerdì 27 febbraio. Al termine del collocamento i tassi così comunicati potranno essere solo confermati o rivisti al rialzo, qualora le condizioni di mercato lo richiedessero.

            Come per le precedenti emissioni, il BTP Valore potrà essere acquistato esclusivamente dai piccoli risparmiatori attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi al proprio referente in banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli.

            L'investimento potrà partire da un minimo di 1.000 euro, avendo sempre la certezza di veder sottoscritto l'ammontare richiesto. Il titolo viene acquistato alla pari e senza commissioni durante i giorni di collocamento, fermi restando i costi di gestione del conto titoli o del trading online richiesti e concordati con la propria banca laddove presenti. Prevista la consueta tassazione agevolata per tutti i buoni del Tesoro al 12,5% su cedole e premio finale extra, l'esenzione dalle imposte di successione, nonché l'esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato.

            Il collocamento avrà luogo sulla piattaforma MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) tramite tre banche dealers, Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banco BPM e due banche co-dealers, Banca Monte dei Paschi di Siena e ICCREA Banca.

            (Teleborsa) 05-02-2026 14:32

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Banca Monte Paschi Siena 9,019 -0,28 14.51.53 8,978 9,212 9,09
            Unicredit 74,79 -1,86 14.51.53 74,78 76,54 76,20
            Intesa Sanpaolo 6,001 -2,07 14.51.53 5,991 6,149 6,143
            Banco Bpm 13,145 -0,23 14.51.53 13,065 13,285 13,16


