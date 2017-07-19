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Borse europee all'insegna della prudenza
(Teleborsa) - Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente in un contesto di incertezza a causa degli elevati rendimenti obbligazionari, delle tensioni geopolitiche e della rinnovata pressione sul comparto dei semiconduttori.
Rimane monitorato anche il fronte commerciale con l'amministrazione Trump che ha rinviato di tre giorni l'applicazione di dazi del 50% su miliardi di dollari di prodotti canadesi, affermando che le due parti hanno raggiunto un accordo preliminare.
Focus, infine, sui verbali della Federal Reserve in uscita stasera e che dovrebbero fornire nuovi spunti sull'orientamento di politica monetaria della banca centrale.
Dall'agenda macro, in attesa, stamattina, dell'inflazione dell'Eurozona, i prezzi al consumo di luglio nel Regno Unito hanno registrato, come previsto, un incremento dello 0,3% su base mensile, e in accelerazione rispetto al +0,1% del mese precedente. Su base annua, l'inflazione si è attestata al 2,9%, dopo il 2,6% di giugno.
L'Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17%. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,49%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 85,51 dollari per barile.
Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +80 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,05%.
Tra i mercati del Vecchio Continente Francoforte è stabile, riportando un moderato -0,03%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a -0,01%, e seduta senza slancio per Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,28%.
Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 52.955 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share, con le quotazioni che si posizionano a 55.539 punti.
Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,12%); sulla stessa linea, sulla parità il FTSE Italia Star (-0,02%).
Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, buona performance per Stellantis, che cresce del 2,53%.
Piccolo passo in avanti per Saipem, che mostra un progresso dell'1,32%.
Composta Avio, che cresce di un modesto +0,83%.
Performance modesta per Buzzi, che mostra un moderato rialzo dello 0,82%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su STMicroelectronics, che ottiene -0,97%.
Deludente Fineco, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca BPER Banca, che mostra un piccolo decremento dello 0,83%.
Discesa modesta per Prysmian, che cede un piccolo -0,8%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, D'Amico (+2,43%), Philogen (+1,70%), Cembre (+1,25%) e Banca Generali (+1,21%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su CIR, che prosegue le contrattazioni a -0,84%.
Pensosa Ferragamo, con un calo frazionale dello 0,84%.
Tentenna Alerion Clean Power, con un modesto ribasso dello 0,81%.
Giornata fiacca per Interpump, che segna un calo dello 0,77%.
(Teleborsa) 19-08-2026 09:30
Rimane monitorato anche il fronte commerciale con l'amministrazione Trump che ha rinviato di tre giorni l'applicazione di dazi del 50% su miliardi di dollari di prodotti canadesi, affermando che le due parti hanno raggiunto un accordo preliminare.
Focus, infine, sui verbali della Federal Reserve in uscita stasera e che dovrebbero fornire nuovi spunti sull'orientamento di politica monetaria della banca centrale.
Dall'agenda macro, in attesa, stamattina, dell'inflazione dell'Eurozona, i prezzi al consumo di luglio nel Regno Unito hanno registrato, come previsto, un incremento dello 0,3% su base mensile, e in accelerazione rispetto al +0,1% del mese precedente. Su base annua, l'inflazione si è attestata al 2,9%, dopo il 2,6% di giugno.
L'Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17%. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,49%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 85,51 dollari per barile.
Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +80 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,05%.
Tra i mercati del Vecchio Continente Francoforte è stabile, riportando un moderato -0,03%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a -0,01%, e seduta senza slancio per Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,28%.
Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 52.955 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share, con le quotazioni che si posizionano a 55.539 punti.
Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,12%); sulla stessa linea, sulla parità il FTSE Italia Star (-0,02%).
Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, buona performance per Stellantis, che cresce del 2,53%.
Piccolo passo in avanti per Saipem, che mostra un progresso dell'1,32%.
Composta Avio, che cresce di un modesto +0,83%.
Performance modesta per Buzzi, che mostra un moderato rialzo dello 0,82%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su STMicroelectronics, che ottiene -0,97%.
Deludente Fineco, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca BPER Banca, che mostra un piccolo decremento dello 0,83%.
Discesa modesta per Prysmian, che cede un piccolo -0,8%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, D'Amico (+2,43%), Philogen (+1,70%), Cembre (+1,25%) e Banca Generali (+1,21%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su CIR, che prosegue le contrattazioni a -0,84%.
Pensosa Ferragamo, con un calo frazionale dello 0,84%.
Tentenna Alerion Clean Power, con un modesto ribasso dello 0,81%.
Giornata fiacca per Interpump, che segna un calo dello 0,77%.
(Teleborsa) 19-08-2026 09:30
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Banca Generali
|66,95
|+1,06
|10.14.19
|66,70
|67,60
|66,85
|Finecobank
|23,65
|-0,67
|10.22.40
|23,39
|23,90
|23,88
|Saipem
|4,61
|+1,30
|10.22.46
|4,573
|4,626
|4,58
|Salvatore Ferragamo
|9,35
|-1,37
|10.21.46
|9,33
|9,525
|9,525
|Bper Banca
|14,196
|-0,46
|10.22.37
|14,112
|14,308
|14,304
|Interpump Group
|35,94
|-0,55
|10.22.32
|35,76
|36,02
|36,02
|Stellantis
|4,543
|+3,70
|10.22.51
|4,3705
|4,5575
|4,3785
|Stmicroelectronics
|45,16
|-0,37
|10.22.50
|44,52
|45,435
|45,41
|Cembre
|81,00
|+1,12
|10.19.46
|80,10
|81,10
|80,10
|Prysmian
|124,25
|-0,32
|10.22.47
|122,65
|124,85
|124,80
|Cir
|0,705
|-0,84
|10.21.43
|0,703
|0,708
|0,703
|D'Amico
|7,285
|+0,97
|10.15.53
|7,27
|7,435
|7,27
|Philogen
|24,15
|+2,55
|10.07.05
|23,70
|24,25
|24,25
|Avio
|32,93
|+1,54
|10.22.35
|32,38
|33,16
|32,71
|Buzzi
|39,65
|+1,12
|10.20.21
|39,24
|39,80
|39,33
|Alerion
|19,90
|+0,51
|10.15.07
|19,62
|19,90
|19,84