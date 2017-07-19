Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            Borse europee all'insegna della prudenza

            News Image (Teleborsa) - Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente in un contesto di incertezza a causa degli elevati rendimenti obbligazionari, delle tensioni geopolitiche e della rinnovata pressione sul comparto dei semiconduttori.

            Rimane monitorato anche il fronte commerciale con l'amministrazione Trump che ha rinviato di tre giorni l'applicazione di dazi del 50% su miliardi di dollari di prodotti canadesi, affermando che le due parti hanno raggiunto un accordo preliminare.

            Focus, infine, sui verbali della Federal Reserve in uscita stasera e che dovrebbero fornire nuovi spunti sull'orientamento di politica monetaria della banca centrale.

            Dall'agenda macro, in attesa, stamattina, dell'inflazione dell'Eurozona, i prezzi al consumo di luglio nel Regno Unito hanno registrato, come previsto, un incremento dello 0,3% su base mensile, e in accelerazione rispetto al +0,1% del mese precedente. Su base annua, l'inflazione si è attestata al 2,9%, dopo il 2,6% di giugno.

            L'Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17%. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,49%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 85,51 dollari per barile.

            Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +80 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,05%.

            Tra i mercati del Vecchio Continente Francoforte è stabile, riportando un moderato -0,03%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a -0,01%, e seduta senza slancio per Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,28%.

            Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 52.955 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share, con le quotazioni che si posizionano a 55.539 punti.

            Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,12%); sulla stessa linea, sulla parità il FTSE Italia Star (-0,02%).

            Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, buona performance per Stellantis, che cresce del 2,53%.

            Piccolo passo in avanti per Saipem, che mostra un progresso dell'1,32%.

            Composta Avio, che cresce di un modesto +0,83%.

            Performance modesta per Buzzi, che mostra un moderato rialzo dello 0,82%.

            Le peggiori performance, invece, si registrano su STMicroelectronics, che ottiene -0,97%.

            Deludente Fineco, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

            Fiacca BPER Banca, che mostra un piccolo decremento dello 0,83%.

            Discesa modesta per Prysmian, che cede un piccolo -0,8%.

            Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, D'Amico (+2,43%), Philogen (+1,70%), Cembre (+1,25%) e Banca Generali (+1,21%).

            Le più forti vendite, invece, si manifestano su CIR, che prosegue le contrattazioni a -0,84%.

            Pensosa Ferragamo, con un calo frazionale dello 0,84%.

            Tentenna Alerion Clean Power, con un modesto ribasso dello 0,81%.

            Giornata fiacca per Interpump, che segna un calo dello 0,77%.



            (Teleborsa) 19-08-2026 09:30

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Banca Generali 66,95 +1,06 10.14.19 66,70 67,60 66,85
            Finecobank 23,65 -0,67 10.22.40 23,39 23,90 23,88
            Saipem 4,61 +1,30 10.22.46 4,573 4,626 4,58
            Salvatore Ferragamo 9,35 -1,37 10.21.46 9,33 9,525 9,525
            Bper Banca 14,196 -0,46 10.22.37 14,112 14,308 14,304
            Interpump Group 35,94 -0,55 10.22.32 35,76 36,02 36,02
            Stellantis 4,543 +3,70 10.22.51 4,3705 4,5575 4,3785
            Stmicroelectronics 45,16 -0,37 10.22.50 44,52 45,435 45,41
            Cembre 81,00 +1,12 10.19.46 80,10 81,10 80,10
            Prysmian 124,25 -0,32 10.22.47 122,65 124,85 124,80
            Cir 0,705 -0,84 10.21.43 0,703 0,708 0,703
            D'Amico 7,285 +0,97 10.15.53 7,27 7,435 7,27
            Philogen 24,15 +2,55 10.07.05 23,70 24,25 24,25
            Avio 32,93 +1,54 10.22.35 32,38 33,16 32,71
            Buzzi 39,65 +1,12 10.20.21 39,24 39,80 39,33
            Alerion 19,90 +0,51 10.15.07 19,62 19,90 19,84


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.