Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Agenda del 4 febbraio 2026
(Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali
Appuntamenti:
50ª edizione di Hospitality - Il Salone dell'Accoglienza - Riva del Garda - Organizzata da Riva del Garda Fierecongressi, Hospitality è la fiera internazionale, leader in Italia, dedicata agli operatori dell'Ho.Re.Ca.. Con una superficie espositiva di oltre 45.000mq, con un vasto programma formativo e un'ampia platea di aziende e professionisti nelle aree Contract&Wellness, Renovation&Tech, Food&Equipment e Beverage e nelle aree speciali Solobirra, RPM-Riva Pianeta Mixology e Spazio Vignaiolo. Ampia la proposta open-air nel padiglione Outdoor Boom e spazio ai concept esperienziali di design e progettazione inclusiva (da lunedì 02/02/2026 a giovedì 05/02/2026)
Fed - Lisa D. Cook - Lisa D. Cook, membro del Board of Governors della Federal Reserve, terrà un discorso intitolato "Monetary Policy and the Economic Outlook" all'Economic Club of Miami. L'evento si svolgerà a Miami, nel Design District, e affronterà temi di politica monetaria e prospettive economiche, in linea con annunci recenti del club
Fieragricola 2026 - Verona - Appuntamento biennale della 117ª edizione della principale fiera internazionale dell'agricoltura in Italia, organizzata da Veronafiere. Focus su innovazione (Full Innovation), sostenibilità, agro-ecologia, economia circolare, meccanica agricola, zootecnia, energie rinnovabili e digital farming (da mercoledì 04/02/2026 a sabato 07/02/2026)
"La forza dei valori" - Conferenza nazionale della dirigenza INPS - Sala Calipari - Polo Ballarin, Roma - Evento dedicato a un confronto sui principi che guidano l'azione dell'INPS: responsabilità sociale, integrità, equità, centralità della persona e innovazione. Interverranno, tra gli altri, Gabriele Fava (Presidente INPS), Valeria Vittimberga (Direttore generale INPS), Roberto Ghiselli (Presidente CIV INPS), Giuseppe Busia (Presidente ANAC), il ministro Marina Calderone, il Sottosegretario di Stato Alessio Butti e Antonio BBuonfiglio (Direttore generale ENASARCO) (da mercoledì 04/02/2026 a giovedì 05/02/2026)
BCE - Inizio della Riunione di politica monetaria a Francoforte
08:45 - Camera dei Deputati - Insularità, audizione Ciciliano - Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, in merito all'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto, svolge, in videoconferenza, l'audizione del capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Fabio Ciciliano
09:30 - Rome Policy Forum 2026 - Camera dei Deputati - L'evento "Innovazione, Capitale e Fiducia: l'Europa nel mercato degli Asset Digitali" promosso da Future Blend-Hub della Finanza Futura, riunisce istituzioni, sistema bancario, fintech e mondo accademico per un confronto su stablecoin, Euro Digitale, tokenizzazione e finanza programmabile e sul futuro delle infrastrutture finanziarie europee
09:30 - Camera dei Deputati - Presenza ICE a Milano-Cortina, informativa ministro Piantedosi - Nella seduta di mercoledì, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, svolge un'informativa sull'ipotizzata presenza in Italia degli agenti dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) degli Stati Uniti d'America durante le Olimpiadi Milano-Cortina
10:00 - Convegno di studi "La responsabilità amministrativa e contabile nel settore dei contratti pubblici" - Aula delle Sezioni riunite della Corte dei conti, Roma - Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, e del Presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti, il Procuratore Generale della Corte dei conti, Pio Silvestri aprirà e modererà i lavori. Sono previsti gli interventi, tra gli altri, del Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Marco Lipari e del Presidente di Sezione della Corte dei conti Bruno Tridico
11:00 - Presentazione Rapporto italiadecide - Montecitorio - Presentazione del Rapporto 2025 di italiadecide "La cultura e i territori. Valori, modelli e strumenti per lo sviluppo delle aree interne". Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Introduce Anna Finocchiaro, Presidente italiadecide. Presenta il Rapporto Daniela Viglione, direttrice scientifica italiadecide. Lectio Magistralis di Renato Brunetta, Presidente CNEL
11:00 - Camera dei Deputati - Eccezionale maltempo in Sicilia, Calabria e Sardegna, informativa Musumeci - Nella seduta di mercoledì, il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci svolge un'informativa in ordine agli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito il territorio della Sicilia, della Calabria e della Sardegna
14:00 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Mantovano - Palazzo San Macuto - Il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) svolge l'audizione del Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Antonio Zoccoli
15:30 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra Andrej Babiš - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra a Palazzo Chigi il Primo Ministro del Governo della Repubblica Ceca, Andrej Babiš
Aziende:
Alphabet - Risultati di periodo
Anima Holding - CDA: Preconsuntivo Bilancio
Banca MPS - Assemblea: Assemblea straordinaria per le deliberazioni relative a modifiche statutarie
Banco Santander - Risultati di periodo
BPER Banca - CDA: Approvazione dei risultati preliminari consolidati del Gruppo BPER relativi all'esercizio 2025
Eli Lilly - Risultati di periodo
Italian Exhibition Group - Appuntamento: Presentazione del Piano Industriale 2025-2030 alla comunità finanziaria
MetLife - Risultati di periodo
Netgear - Risultati di periodo
Novartis - Risultati di periodo
Pattern - CDA: Preconsuntivo Bilancio
Racing Force - CDA: Preconsuntivo Bilancio
T.RowePrice - Risultati di periodo
Toyota Motor - Risultati di periodo
Uber Technologies - Risultati di periodo
Ubs - Risultati di periodo
Yum! Brands - Risultati di periodo
Dati macroeconomici attesi
Mercoledì 04/02/2026
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 51,9 punti; preced. 52,4 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 51,5 punti; preced. 51,5 punti)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,7%; preced. 1,9%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale (preced. -1,7%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,3%; preced. 0,5%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,2%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso 1%; preced. 1,2%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -8,5%)
14:15 USA: Occupati ADP (atteso 46K unità; preced. 41K unità)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 52,5 punti; preced. 52,5 punti)
15:45 USA: PMI composito (atteso 52,8 punti; preced. 52,7 punti)
16:00 USA: ISM non manifatturiero (atteso 53,5 punti; preced. 54,4 punti)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -2,3 Mln barili)
(Teleborsa) 04-02-2026 08:10
Mercoledì 04/02/2026
Appuntamenti:
50ª edizione di Hospitality - Il Salone dell'Accoglienza - Riva del Garda - Organizzata da Riva del Garda Fierecongressi, Hospitality è la fiera internazionale, leader in Italia, dedicata agli operatori dell'Ho.Re.Ca.. Con una superficie espositiva di oltre 45.000mq, con un vasto programma formativo e un'ampia platea di aziende e professionisti nelle aree Contract&Wellness, Renovation&Tech, Food&Equipment e Beverage e nelle aree speciali Solobirra, RPM-Riva Pianeta Mixology e Spazio Vignaiolo. Ampia la proposta open-air nel padiglione Outdoor Boom e spazio ai concept esperienziali di design e progettazione inclusiva (da lunedì 02/02/2026 a giovedì 05/02/2026)
Fed - Lisa D. Cook - Lisa D. Cook, membro del Board of Governors della Federal Reserve, terrà un discorso intitolato "Monetary Policy and the Economic Outlook" all'Economic Club of Miami. L'evento si svolgerà a Miami, nel Design District, e affronterà temi di politica monetaria e prospettive economiche, in linea con annunci recenti del club
Fieragricola 2026 - Verona - Appuntamento biennale della 117ª edizione della principale fiera internazionale dell'agricoltura in Italia, organizzata da Veronafiere. Focus su innovazione (Full Innovation), sostenibilità, agro-ecologia, economia circolare, meccanica agricola, zootecnia, energie rinnovabili e digital farming (da mercoledì 04/02/2026 a sabato 07/02/2026)
"La forza dei valori" - Conferenza nazionale della dirigenza INPS - Sala Calipari - Polo Ballarin, Roma - Evento dedicato a un confronto sui principi che guidano l'azione dell'INPS: responsabilità sociale, integrità, equità, centralità della persona e innovazione. Interverranno, tra gli altri, Gabriele Fava (Presidente INPS), Valeria Vittimberga (Direttore generale INPS), Roberto Ghiselli (Presidente CIV INPS), Giuseppe Busia (Presidente ANAC), il ministro Marina Calderone, il Sottosegretario di Stato Alessio Butti e Antonio BBuonfiglio (Direttore generale ENASARCO) (da mercoledì 04/02/2026 a giovedì 05/02/2026)
BCE - Inizio della Riunione di politica monetaria a Francoforte
08:45 - Camera dei Deputati - Insularità, audizione Ciciliano - Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, in merito all'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto, svolge, in videoconferenza, l'audizione del capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Fabio Ciciliano
09:30 - Rome Policy Forum 2026 - Camera dei Deputati - L'evento "Innovazione, Capitale e Fiducia: l'Europa nel mercato degli Asset Digitali" promosso da Future Blend-Hub della Finanza Futura, riunisce istituzioni, sistema bancario, fintech e mondo accademico per un confronto su stablecoin, Euro Digitale, tokenizzazione e finanza programmabile e sul futuro delle infrastrutture finanziarie europee
09:30 - Camera dei Deputati - Presenza ICE a Milano-Cortina, informativa ministro Piantedosi - Nella seduta di mercoledì, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, svolge un'informativa sull'ipotizzata presenza in Italia degli agenti dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) degli Stati Uniti d'America durante le Olimpiadi Milano-Cortina
10:00 - Convegno di studi "La responsabilità amministrativa e contabile nel settore dei contratti pubblici" - Aula delle Sezioni riunite della Corte dei conti, Roma - Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, e del Presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti, il Procuratore Generale della Corte dei conti, Pio Silvestri aprirà e modererà i lavori. Sono previsti gli interventi, tra gli altri, del Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Marco Lipari e del Presidente di Sezione della Corte dei conti Bruno Tridico
11:00 - Presentazione Rapporto italiadecide - Montecitorio - Presentazione del Rapporto 2025 di italiadecide "La cultura e i territori. Valori, modelli e strumenti per lo sviluppo delle aree interne". Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Introduce Anna Finocchiaro, Presidente italiadecide. Presenta il Rapporto Daniela Viglione, direttrice scientifica italiadecide. Lectio Magistralis di Renato Brunetta, Presidente CNEL
11:00 - Camera dei Deputati - Eccezionale maltempo in Sicilia, Calabria e Sardegna, informativa Musumeci - Nella seduta di mercoledì, il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci svolge un'informativa in ordine agli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito il territorio della Sicilia, della Calabria e della Sardegna
14:00 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Mantovano - Palazzo San Macuto - Il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) svolge l'audizione del Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Antonio Zoccoli
15:30 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra Andrej Babiš - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra a Palazzo Chigi il Primo Ministro del Governo della Repubblica Ceca, Andrej Babiš
Aziende:
Alphabet - Risultati di periodo
Anima Holding - CDA: Preconsuntivo Bilancio
Banca MPS - Assemblea: Assemblea straordinaria per le deliberazioni relative a modifiche statutarie
Banco Santander - Risultati di periodo
BPER Banca - CDA: Approvazione dei risultati preliminari consolidati del Gruppo BPER relativi all'esercizio 2025
Eli Lilly - Risultati di periodo
Italian Exhibition Group - Appuntamento: Presentazione del Piano Industriale 2025-2030 alla comunità finanziaria
MetLife - Risultati di periodo
Netgear - Risultati di periodo
Novartis - Risultati di periodo
Pattern - CDA: Preconsuntivo Bilancio
Racing Force - CDA: Preconsuntivo Bilancio
T.RowePrice - Risultati di periodo
Toyota Motor - Risultati di periodo
Uber Technologies - Risultati di periodo
Ubs - Risultati di periodo
Yum! Brands - Risultati di periodo
Dati macroeconomici attesi
Mercoledì 04/02/2026
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 51,9 punti; preced. 52,4 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 51,5 punti; preced. 51,5 punti)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,7%; preced. 1,9%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale (preced. -1,7%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,3%; preced. 0,5%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,2%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso 1%; preced. 1,2%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -8,5%)
14:15 USA: Occupati ADP (atteso 46K unità; preced. 41K unità)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 52,5 punti; preced. 52,5 punti)
15:45 USA: PMI composito (atteso 52,8 punti; preced. 52,7 punti)
16:00 USA: ISM non manifatturiero (atteso 53,5 punti; preced. 54,4 punti)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -2,3 Mln barili)
(Teleborsa) 04-02-2026 08:10
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Banca Monte Paschi Siena
|8,90
|Pattern
|Anima Holding
|6,705
|Italian Exhibition Group
|Bper Banca
|12,13
|Racing Force
|4,94