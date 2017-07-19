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            Notizie Teleborsa

            Agenda del 22 maggio 2026

            News Image (Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali

            Venerdì 22/05/2026


            Appuntamenti:
            ASviS - Festival dello Sviluppo sostenibile 2026 - Decima edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (da mercoledì 06/05/2026 a venerdì 22/05/2026)
            Banca d'Italia - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (da lunedì 18/05/2026 a lunedì 25/05/2026)
            XXI Festival dell'Economia diTrento - Il Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Sole 24 Ore con Trentino Marketing, è focalizzato su economia e grandi temi dell'attualità nazionale e internazionale. Tema della 21ª edizione è "Dal mercato ai nuovi poteri. Le speranze dei giovani". Parteciperanno opinion leader di rilevanza nazionale ed internazionale e personalità di spicco tra scienziati e ricercatori, rappresentanti della società civile e delle istituzioni, economisti, imprenditori, manager e rappresentanti delle più importanti realtà accademiche (da mercoledì 20/05/2026 a domenica 24/05/2026)
            Milan Longevity Summit - Allianz MiCo di Milano - Terza edizione del Summit dal tema "One Health" che mette in relazione salute umana, ambientale ed economica per ripensare il futuro della longevità. Si alterneranno keynote e vision talk con Premi Nobel, CEO, e protagonisti del mondo della ricerca e dell'economia internazionale, insieme a workshop, laboratori e sessioni dedicate a imprese, start-up e innovatori (da mercoledì 20/05/2026 a sabato 23/05/2026)
            Festival del Lavoro 2026 - Centro Congressi La Nuvola, Roma - 17ª edizione del Festival organizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dal tema "Nuove sfide del lavoro". Si incontreranno, come ogni anno, rappresentanti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e del lavoro. Interverranno, tra gli altri, i ministri Tajani, Urso e Calderone, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, il Presidente INAIL, Fabrizio D'Ascenzo e il Presidente dell'INPS, Gabriele Fava (da giovedì 21/05/2026 a sabato 23/05/2026)
            UE - Eurogruppo informale - Nicosia, Cipro - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa il Ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde e Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE
            UE - ECOFIN informale - Nicosia, Cipro - Riunione ECOFIN. Partecipano il ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde e e Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE (da venerdì 22/05/2026 a sabato 23/05/2026)
            8° Vertice UE-Messico - Città del Messico - António Costa, presidente del Consiglio europeo, e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, incontreranno Claudia Sheinbaum, presidente del Messico. Il vertice dovrebbe rispecchiare il rinnovato slancio nelle relazioni UE-Messico con la firma dell'accordo globale aggiornato UE-Messico e dell'accordo interinale sugli scambi
            Secondo Leadership Module su "Le nuove sfide del sistema aeroportuale" - Campus Luiss, Roma - Evento di Luiss e ENAC durante il quale si presenterà il nuovo Piano Nazionale Aeroporti e il suo impatto industriale. Si approfondiranno sostenibilità, innovazione verso lo Smart Airport e competitività dei servizi a terra. Tra gli interventi, i Presidenti di ENAC, Aeroporti di Roma e Assaeroporti, i CEO di Toscana Aeroporti, SEA Milan Airport, Aeroporto di Bologna e Aeroporto di Verona, il CEO di CONFETRA e moltissimi altri nomi di spicco del settore (da venerdì 22/05/2026 a sabato 23/05/2026)
            UE - Consiglio "Affari esteri" (Commercio) - I ministri del Commercio dell'UE esamineranno lo stato dei lavori in merito alla sicurezza economica e l'impatto del conflitto in Medio Oriente sul commercio. I ministri procederanno poi a uno scambio di opinioni sullo stato di avanzamento della riforma dell'OMC e sul seguito dato alla 14ª Conferenza dei ministri dell'OMC (CM14), tenutasi a Yaoundé dal 26 al 30 marzo 2026. Durante la colazione i ministri discuteranno dello stato attuale dei negoziati commerciali in corso
            11:00 - Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella al 40° anniversario di Mare Vivo - Castelporziano - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella sarà presente al convegno in occasione del 40° anniversario di costituzione di Mare Vivo
            11:00 - Giornata Mondiale della Biodiversità e 40° anniversario di costituzione di Marevivo - Tenuta Presidenziale di Castelporziano - L'evento organizzato da CNR, Fondazione Marevivo e il National Biodiversity Future Center (NBFC), celebra anche il 40° anniversario di costituzione di Fondazione Marevivo. Saranno presenti, tra gli altri, il Presidente della repubblica Sergio Mattarella, la Presidente di Fondazione Marevivo Rosalba Giugni, il Presidente del CNR Andrea Lenzi e il Presidente di NBFC Luigi Fiorentino
            11:00 - Anitec-Assinform - Premio Nazionale sull'Innovazione Digitale 2025-2026 - Roma - Cerimonia di consegna del Premio sull'Innovazione Digitale 2025-2026 - VI edizione - promosso da Anitec-Assinform in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'iniziativa mette in connessione scuole e aziende per sensibilizzare e orientare studenti e insegnanti alla transizione digitale, premiando progetti innovativi in Data Science, Sostenibilità, Inclusione e Cybersecurity
            15:30 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra il Primo Ministro d'Irlanda - Roma - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà a Palazzo Chigi il Primo Ministro d'Irlanda, Micheál Martin
            Titoli di Stato:
            Tesoro - Comunicazione BOT
            Aziende:
            Bastogi - Assemblea: Bilancio
            Brioschi - Assemblea: Bilancio
            Deutsche Bank - Assemblea: Assemblea Ordinaria
            Dhh - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
            Farmacosmo - CDA: Bilancio
            Trevi - CDA: Esame dell'informativa periodica volontaria relativa all'andamento del business al 31 marzo 2026


            Dati macroeconomici attesi

            Venerdì 22/05/2026
            01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,5%)
            08:00 Germania: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0,2%)
            08:00 Germania: Indice GFK (atteso -33,7 punti; preced. -33,3 punti)
            08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,3%; preced. 1,7%)
            08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,6%; preced. 0,7%)
            08:45 Francia: Fiducia imprese, mensile (atteso 100 punti; preced. 100 punti)
            10:00 Germania: Indice IFO (atteso 84,2 punti; preced. 84,4 punti)
            16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 48,2 punti; preced. 49,8 punti)
            16:00 USA: Leading indicator, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,6%)


            (Teleborsa) 22-05-2026 08:10

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Dhh
            Farmacosmo
            Brioschi
            Bastogi Spa
            Trevi Fin Ind 0,3398 0,34 0,3398
            Deutsche Bank 28,285 28,335


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