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Agenda del 2 settembre 2026
(Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali
Appuntamenti:
XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 - Taranto - Quarta edizione italiana dei Giochi del Mediterraneo, la manifestazione sportiva ispirata ai Giochi Olimpici, che ha lo scopo di promuovere lo sport e la cooperazione tra i popoli del Mediterraneo, con 26 Paesi partecipanti. Presenti alla cerimonia di apertura il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i Presidenti di Senato e Camera e una rappresentanza di Capi di Stato e di Governo dei Paesi partecipanti (da venerdì 21/08/2026 a giovedì 03/09/2026)
UE - Riunione informale dei ministri degli Affari esteri - Gymnich - Wicklow - Le riunioni dei ministri degli Esteri dell'UE nel formato Gymnich si svolgono ogni sei mesi e hanno un carattere informale. L'incontro è organizzato dal Ministro della Difesa irlandese, Helen McEntee, insieme all'Alta Rappresentante dell'Unione europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Kaja Kallas. Segue conferenza stampa (da martedì 01/09/2026 a mercoledì 02/09/2026)
Bank of Canada - Annuncio tassi di interesse - La Banca del Canada annuncia la sua decisione riguardo al tasso di riferimento overnight, insieme a una breve spiegazione dei fattori che hanno influenzato tale decisione
Economia - Francia - Bilancio finanza pubblica della Francia
Fed - Beige Book
Banca d'Italia - €-coin; Ita-coin
Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo
Aziende:
Hewlett Packard Enterprise - Risultati di periodo
ITway - Assemblea: Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti - seconda convocazione
Metriks Ai - Assemblea: L'Assemblea è chiamata a conferire al Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare il capitale sociale, entro il 30 giugno 2027, mediante l'emissione di un massimo di 3.635.150 azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione, a servizio dell'offerta pubblica di scambio volontaria sulle azioni di TradeLab - prima convocazione
Dati macroeconomici attesi
Mercoledì 02/09/2026
09:00 Spagna: Disoccupazione (atteso 15,4K unità; preced. 19,5K unità)
10:00 Italia: Prezzi produzione, annuale (preced. 5,8%)
10:00 Italia: Prezzi produzione, mensile (preced. 0%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -1%)
14:15 USA: Occupati ADP (atteso 48K unità; preced. 44K unità)
16:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso 0,7%; preced. -0,3%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 95K barili)
(Teleborsa) 02-09-2026 08:10
Mercoledì 02/09/2026
Appuntamenti:
XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 - Taranto - Quarta edizione italiana dei Giochi del Mediterraneo, la manifestazione sportiva ispirata ai Giochi Olimpici, che ha lo scopo di promuovere lo sport e la cooperazione tra i popoli del Mediterraneo, con 26 Paesi partecipanti. Presenti alla cerimonia di apertura il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i Presidenti di Senato e Camera e una rappresentanza di Capi di Stato e di Governo dei Paesi partecipanti (da venerdì 21/08/2026 a giovedì 03/09/2026)
UE - Riunione informale dei ministri degli Affari esteri - Gymnich - Wicklow - Le riunioni dei ministri degli Esteri dell'UE nel formato Gymnich si svolgono ogni sei mesi e hanno un carattere informale. L'incontro è organizzato dal Ministro della Difesa irlandese, Helen McEntee, insieme all'Alta Rappresentante dell'Unione europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Kaja Kallas. Segue conferenza stampa (da martedì 01/09/2026 a mercoledì 02/09/2026)
Bank of Canada - Annuncio tassi di interesse - La Banca del Canada annuncia la sua decisione riguardo al tasso di riferimento overnight, insieme a una breve spiegazione dei fattori che hanno influenzato tale decisione
Economia - Francia - Bilancio finanza pubblica della Francia
Fed - Beige Book
Banca d'Italia - €-coin; Ita-coin
Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo
Aziende:
Hewlett Packard Enterprise - Risultati di periodo
ITway - Assemblea: Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti - seconda convocazione
Metriks Ai - Assemblea: L'Assemblea è chiamata a conferire al Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare il capitale sociale, entro il 30 giugno 2027, mediante l'emissione di un massimo di 3.635.150 azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione, a servizio dell'offerta pubblica di scambio volontaria sulle azioni di TradeLab - prima convocazione
Dati macroeconomici attesi
Mercoledì 02/09/2026
09:00 Spagna: Disoccupazione (atteso 15,4K unità; preced. 19,5K unità)
10:00 Italia: Prezzi produzione, annuale (preced. 5,8%)
10:00 Italia: Prezzi produzione, mensile (preced. 0%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -1%)
14:15 USA: Occupati ADP (atteso 48K unità; preced. 44K unità)
16:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso 0,7%; preced. -0,3%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 95K barili)
(Teleborsa) 02-09-2026 08:10
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