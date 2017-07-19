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            Notizie Teleborsa

            Agenda del 2 settembre 2026

            News Image (Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali

            Mercoledì 02/09/2026


            Appuntamenti:
            XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 - Taranto - Quarta edizione italiana dei Giochi del Mediterraneo, la manifestazione sportiva ispirata ai Giochi Olimpici, che ha lo scopo di promuovere lo sport e la cooperazione tra i popoli del Mediterraneo, con 26 Paesi partecipanti. Presenti alla cerimonia di apertura il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i Presidenti di Senato e Camera e una rappresentanza di Capi di Stato e di Governo dei Paesi partecipanti (da venerdì 21/08/2026 a giovedì 03/09/2026)
            UE - Riunione informale dei ministri degli Affari esteri - Gymnich - Wicklow - Le riunioni dei ministri degli Esteri dell'UE nel formato Gymnich si svolgono ogni sei mesi e hanno un carattere informale. L'incontro è organizzato dal Ministro della Difesa irlandese, Helen McEntee, insieme all'Alta Rappresentante dell'Unione europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Kaja Kallas. Segue conferenza stampa (da martedì 01/09/2026 a mercoledì 02/09/2026)
            Bank of Canada - Annuncio tassi di interesse - La Banca del Canada annuncia la sua decisione riguardo al tasso di riferimento overnight, insieme a una breve spiegazione dei fattori che hanno influenzato tale decisione
            Economia - Francia - Bilancio finanza pubblica della Francia
            Fed - Beige Book
            Banca d'Italia - €-coin; Ita-coin
            Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo
            Aziende:
            Hewlett Packard Enterprise - Risultati di periodo
            ITway - Assemblea: Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti - seconda convocazione
            Metriks Ai - Assemblea: L'Assemblea è chiamata a conferire al Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare il capitale sociale, entro il 30 giugno 2027, mediante l'emissione di un massimo di 3.635.150 azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione, a servizio dell'offerta pubblica di scambio volontaria sulle azioni di TradeLab - prima convocazione


            Dati macroeconomici attesi

            Mercoledì 02/09/2026
            09:00 Spagna: Disoccupazione (atteso 15,4K unità; preced. 19,5K unità)
            10:00 Italia: Prezzi produzione, annuale (preced. 5,8%)
            10:00 Italia: Prezzi produzione, mensile (preced. 0%)
            13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -1%)
            14:15 USA: Occupati ADP (atteso 48K unità; preced. 44K unità)
            16:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso 0,7%; preced. -0,3%)
            16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 95K barili)


            (Teleborsa) 02-09-2026 08:10

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Metriks Ai
            It Way


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