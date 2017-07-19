Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Eurozona, massa monetaria M3 rallenta ma meno delle attese a settembre
(Teleborsa) - Rallenta meno delle attese la crescita della massa monetaria M3 nell'Eurozona nel mese di settembre 2025. La variazione annualizzata dell'aggregato M3, rilevata mensilmente dalla Banca Centrale Europea (BCE), si attesta infatti al 2,8% dal 2,9% del mese precedente, leggermente superiore al 2,7% delle previsioni degli analisti. Il dato si è attestato in media al 3% nei tre mesi fino a settembre.
Le componenti di M3 hanno mostrato i seguenti andamenti. Il tasso di crescita annuo dell'aggregato più ristretto M1, che comprende il circolante e i depositi overnight, si è attestato al 5,1% a settembre, in leggero rialzo rispetto al 5% del mese precedente. Il tasso di crescita annuo dei depositi a breve termine diversi dai depositi overnight (M2-M1) è stato pari a -2,2% a settembre, rispetto al -1,3% di agosto. Il tasso di crescita annuo degli strumenti negoziabili (M3-M2) è salito al 4% a settembre, dal 2,2% di agosto.
(Foto: © iloveotto/123RF)
(Teleborsa) 27-10-2025 10:10
