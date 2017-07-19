Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Atterraggio non autorizzato su piste sci, Enac: avviata in via cautelativa sospensione licenza pilota
(Teleborsa) - In relazione all'atterraggio non autorizzato sulle piste da sci avvenuto sabato 13 dicembre, nel comprensorio Maniva Ski, in provincia di Brescia, Enac, in coordinamento con l'Arma dei Carabinieri, ha avviato una verifica sull'accaduto.
All'esito dei riscontri di competenza, Enac - legge la nota - sta valutando di adottare, in via cautelativa, la sospensione della licenza di volo dell'imprenditore bresciano, comunicando, contestualmente, l'avvio del procedimento.
Da una prima ricostruzione dei fatti, il volo in oggetto, infatti, ha comportato, per varie infrazioni, un grave pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea e per l'incolumità delle persone che si trovavano sia nell'area sorvolata, sia nella zona utilizzata per atterrare con l'elicottero.
(Teleborsa) 15-12-2025 16:56
