Enea, inaugurato in Marocco nuovo sistema di accumulo termico per impianto solare termodinamico

(Teleborsa)

(Teleborsa) -Una volta collegato alla rete locale di energia, l'impianto accoppiato al sistema di accumulo, in particolare nel tardo pomeriggio quando è previsto il picco di domanda di energia.L'impianto – fa sapere l'Agenzia in una nota – è stato realizzato all'interno delin un'area desertica a 80 km da Marrakech,che ha coinvolto altri tre enti di ricerca,e tre imprese, le italianee la franceseSpecializzato per impianti a concentrazione solare da 1-5MW,, un materiale molto economico e facilmente reperibile, che permetterà all'impianto solare a concentrazione di garantire la piena potenza di produzione di elettricità"Grazie a questo sistema di accumulo e alle innovazioni introdotte nel campo solare abbiamo raggiunto nuovi traguardi che potrebbero incentivare la diffusione della tecnologia del solare termodinamico, come l'aumento medio annuo di produzione di energia elettrica (fino al 40%) e, soprattutto, la riduzione del costo complessivo di realizzazione di questo tipo di impianti (-30%) – spiega–. A livello ambientale, invece, è stato azzerato il consumo di acqua che serviva al ciclo di condensazione del power block e impiegato un fluido termovettore a basso impatto ambientale ricavato dal riciclo di olii esausti, in grado di operare a una temperatura compresa tra i 180°C e i 300°C".Il progetto ORC-PLUS, così come MATS con cui è stato costruito l'impianto solare termodinamico di Alessandria d'Egitto, fa parte dellache punta a promuovere la diffusione di impianti solare a concentrazione di piccole e medie dimensioni (1-5 MWe) per la produzione pulita di calore ed elettricità da immettere nelle reti elettriche locali.L'attività si inserisce nel quadro delleche puntano anche a rivitalizzare il mercato del locale lavoro e a creare nuove competenze specialistiche per una gestione autonoma degli impianti.10-12-2019 04:36