Coronavirus: oltre 9000 morti in Italia, 969 in un solo giorno

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Sono(5.959 in più rispetto a ieri) le persone attualmenteal coronavirus mentre sale ail numero totale dei casi, comprese vittime e guariti.i guariti (+589 rispetto a ieri) ein più di ieri, il numero più alto in solo giorno dall'inizio dell'epidemia). Questo il bollettino dell'emergenza aggiornato dalla Protezione civile nel corso del consuetoAncora assente Angelo, ancora febbricitante, risultato comunque negativo al tampone. A fare il punto sull'emergenza il Commissario Domenico"Questa è una, stiamo gestendo tre questioni: cercare ovunque dispositivi e apparecchiature, cercare di farli arrivare dove servono prima possibile, lavorare senza sosta per rafforzare la filiera industriale per produzione autoctona" ha detto."Ilsi sta avvicinando ma. Nonostante ci sia un'apparente riduzione della curva contagi, "non siamo in una fase calante, ma di rallentamento della crescita", ha spiegato il Presidente ISS Brusaferro, aggiungendo che "ci sono realtà diverse nel Paese, la Lombardia e aree limitrofe con fortissima circolazione, mentre in altre aredi mantenere, ora più che mai, le misure restrittive è intervenuto anche, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità: "È fondamentale proprio perché osserviamo segnali chiari dnon flettere dalle medesime. Le misure di distanziamento sociale sono state assolutamente determinanti per contenere il problema specie nelle aree in cui non ha impattato così rilevante come in Lombardia e nelle aree limitrofe.Intanto, il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie,lasciando la Protezione civile ha elogiato la grandissima adesione degli infermieri che, in egual misura dei medici volontari "e straordinaria alla chiamata dello Stato. Per le 500 posizioni da infermieri volontari che andranno a comporre l'Unità infermieristica per il covid-19, sono arrivate nelle prime ora già 3.500 domande che, prosegue Boccia, stanno arrivando da tutte le regioni italiane, in particolare dal centro-sud. Grazie fin da ora da parte del Governo e delle regioni in difficoltà a tutto ilil bisogno di operatori sanitari è sempre forte, per questo motivo abbiamo deciso di estendere la call fino alledi domani per avere una riserva ampia di operatori volontari dalla quale attingere in ogni momento così come avvenuto con i medici. La task force di infermieri, coordinati dalla Protezione civile, raggiungeranno, dopo essersi sottoposti ai controlli sul coronavirus, i medici volontari arrivati ieri inha concluso.27-03-2020 08:10